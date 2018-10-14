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Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Мейвезера

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов предложил американскому боксеру Флойду Мейвезеру-младшему сразиться с ним на ринге. Видео с соответствующим заявлением россиянина опубликовал в Instagram боксерский менеджер Деджуан Блэйк.

На видео Нурмагомедов заявил, что он и Мейвезер — «два парня, которые никогда не проигрывают». «Почему бы и нет? Ведь в джунглях есть только один король. Конечно, это я», — сказал боец.

В августе прошлого года в бою по правилам бокса Мейвезер-младший нокаутировал ирландца Конора Макгрегора. Эта победа стала для него 50-й в серии из 50 боев на профессиональном ринге.

Нурмагомедов 6 октября победил Макгрегора в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. По статистике россиянин контролировал поединок с самого начала. В четвертом раунде Нурмагомедов применил удушающий прием, через несколько секунд Макгрегор сдался.

На счету Нурмагомедова до поединка с Макгрегором было 26 побед во всех его 26 боях. Из них восемь он одержал нокаутом, в восьми случаях соперники российского бойца сдались, в остальных 10 боях победу Нурмагомедову отдали судьи.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора