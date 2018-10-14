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Рэпер 50 Cent сообщил о планах встретиться с Нурмагомедовым в Дагестане

Американский рэпер 50 Cent сообщил, что собирается встретиться с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и его командой в Дагестане и обсудить переход россиянина из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в другую организацию, проводящую соревнования по ММА, — Bellator.

«Я принимаю предложение Нурмагомедова и собираюсь встретиться с ним и его командой в Дагестане сразу после того, как закончу работу над телесериалом «Власть», — написал 50 Cent на своей странице в Instagram.

Накануне рэпер предложил Нурмагомедову $2 млн за переход из UFC в Bellator. Столько российский боец должен был получить за бой с ирландцем Конором Макгрегором, но UFC заморозил выплату гонорара Нурмагомедову из-за драки, которая произошла после поединка. 50 Cent считает, что UFC несправедливо поступает по отношению к российскому бойцу, поэтому он предложил ему уйти из этой организации. Нурмагомедов в ответ поблагодарил музыканта за поддержку и пригласил его приехать в Дагестан.

Нурмагомедов 6 октября победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. До этого поединка на счету российского бойца было 26 побед во всех его 26 боях. Из них восемь он одержал нокаутом, в восьми случаях соперники российского бойца сдались, в остальных 10 боях победу Нурмагомедову отдали судьи.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора