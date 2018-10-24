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Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров

Четыре из десяти мест в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактеров мира по версии журнала Forbes заняли исполнители главных ролей в комедийном сериале CBS «Теория большого взрыва». Больше всех за год заработал Джим Парсонс ($26,5 млн до вычета налогов). Он занимает первое место четвертый год подряд.

Его коллеги по сериалу Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр заняли второе, третье и четвертое места. Доходы Галэки за год оцениваются в $25 млн, Хелберг и Найяр, по данным Forbes, заработали по $23,5 млн.

Пятерку самых высокооплачиваемых актеров замыкает Марк Хэрмон, исполнивший главную роль в сериале «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS). Его годовой доход составил $19 млн. Как отмечает Forbes, доходы актеров из первой пятерки упали по сравнению с прошлым годом. В общей сложности десятка самых высокооплачиваемых телевизионных актеров мира в этом году заработала $181 млн по сравнению с $185 млн в прошлом году.

В рейтинг Forbes также вошли четыре актера из сериала «Американская семейка» (Modern Family) — Эд О’Нил (доход — $14 млн), Эрик Стоунстрит ($13,5 млн), Джесси Тайлер Фергюсон ($13 млн), Тай Бурелл ($12 млн). Замыкает десятку самых высокооплачиваемых актеров исполнитель одной из главных ролей в сериале «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн, заработавший за год $11 млн. Он является новичком в списке. Линкольн и Найяр — британцы, все остальные актеры из списка — американцы.

При оценке журнал брал данные о доходах актеров за период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. и сравнивал их с доходами за период с 1 июня 2016 г. по 1 июня 2017 г. Данные о прибыли основывались на информации Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с представителями отрасли. Приведенные цифры — это доходы до вычета налогов, платы агентам, менеджерам и адвокатам.

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