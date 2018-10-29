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Футбольный клуб «Лестер Сити» подтвердил гибель своего владельца

Футбольный клуб «Лестер Сити» подтвердил, что его владелец Вишай Шривадданапрабха погиб при крушении вертолета. На борту также находилось четыре человека, никто не выжил, отмечается в сообщении.

«С глубочайшим сожалением и разбитым сердцем мы подтверждаем, что наш председатель Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет с ним и другими четырьмя людьми на борту разбился около стадиона "Кинг Пауэр», – говорится в заявлении «Лестер Сити». Клуб отмечает, что «мир потерял великого человека».

В воскресенье, 28 октября, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Шривадданапрабха находился в вертолете, который разбился в британском Лестере. Причиной крушения мог стать отказ хвостового винта, по данным BBC.

60-летний Шривадданапрабха был одним из самых богатых бизнесменов Таиланда. Он занимал пятую строчку в рейтинге Forbes самых богатых предпринимателей Таиланда. Издание оценивало его состояние в $4,9 млрд. Шривадданапрабха основал ведущего оператора duty-free в стране – King Power.

Футбольный клуб «Лестер Сити» был основан в 1884 г. под названием «Лестер Фосс». Шривадданапрабха приобрел его в 2010 г. При нем команда в 2016 г. стала чемпионом Англии по футболу. После каждой домашней игры команды бизнесмен всегда покидал стадион на вертолете, отмечает канал Sky News. После появления сообщений о крушении вертолета, представитель клуба сказал, что «Лестер» выступит с официальным заявлением после получения достоверной информации о происшествии от экстренных служб.