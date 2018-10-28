Президент футбольного клуба «Лестер» погиб при крушении вертолета

Вертолет тайского бизнесмена. Архивное фото AP

Тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, который разбился вечером в субботу в британском Лестере, сообщил Reuters со ссылкой на источник и сказал Sky News человек, близкий к семье предпринимателя. Вместе с бизнесменом на борту находилась его дочь, а также два пилота и еще один человек, личность которого пока не установлена. По словам собеседника Reuters, у находившихся на борту не было никаких шансов выжить.

Вертолет разбился через несколько секунд после взлета, он упал на автостоянку рядом со стадионом «Кинг Пауэр» и загорелся. Причиной крушения мог стать отказ хвостового винта, сообщает телерадиокомпания BBC со ссылкой на очевидцев. Собеседники Sky News рассказали, что слышали «громкий механический звук» перед тем, как вертолет упал.

Шривадданапрабха был председателем и владельцем футбольного клуба «Лестер Сити», который он приобрел в 2010 г. При нем команда в 2016 г. стала чемпионом Англии по футболу. В субботу «Лестер» в домашнем матче сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). Бизнесмен всегда покидал стадион на вертолете после каждой домашней игры его команды, отмечает телеканал Sky News.

Представитель «Лестера» пообещал, что клуб позже выступит с официальным заявлением. «Мы помогаем полиции Лестера и экстренным службам в связи с серьезным инцидентом на стадионе "Кинг Пауэр". После получения дополнительной информации клуб выступит с более подробным заявлением», — говорится на сайте команды.

Вишай Шривадданапрабха родился 4 апреля 1958 г., ему было 60 лет. Бизнесмен основал компанию King Power Duty Free. Она базируется в Бангкоке и является крупнейшим беспошлинным ритейлером в Таиланде, говорится на ее сайте. Журнал Forbes оценивал состояние Шривадданапрабхи в $4,9 млрд.

Футбольный клуб «Лестер Сити» был основан в 1884 г. под названием «Лестер Фосс». В 1919 г. клуб изменил название. Он выступает в высшем дивизионе английского футбола. С 2002 г. домашней ареной «Лестер Сити» является стадион «Кинг Пауэр». Наивысшим достижением клуба является чемпионство в сезоне 2015/16. Команда также трижды выигрывала Кубок Футбольной лиги.