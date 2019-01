Стиль жизни

Во время ремонта бутика Oscar de la Renta нашли картину XVII века

Во время ремонта парижского бутика Oscar de la Renta обнаружили картину XVII века. Об этом сообщается на официальной странице марки в Instagram.

Летом прошлого года в бутике Oscar de la Renta шел ремонт, исполнительному директору компании Алексу Болену позвонила архитектор Натали Райан и попросила его приехать, пишет The New York Times. «Мы сделали открытие», – сказала она ему, отмечает издание. В последний раз, когда он получил подобный звонок, их планы пришлось свернуть из-за опасений, что здание рухнет, отмечает The New York Times. Однако оказалось, что за стеной была спрятана картина размером три на шесть метров, выполненная маслом. На ней изображены маркиз и разные придворные, которые въезжают в Иерусалим. Позже было установлено, что ее нарисовал художник фламандского происхождения Арно де Вуэз, который работал во французском Лилле, пишет The New York Times.

Помещение, в котором находится бутик, подбирал Болен, уточняет The New York Times. Ему понравилось расположение и здание, часть которого принадлежит одной семье, которая тут же и проживает, добавляет издание. По информации The New York Times, Болен договорился с владельцами здания восстановить картину при условии, если ее оставят в магазине.

Oscar de la Renta – бренд одежды, названный в честь своего основателя – дизайнера Оскара де ла Рента. Он умер в 2014 г. В числе его клиентов были Джеки Кеннеди, Нэнси Рейган, Хиллари Клинтон и Мишель Обама. Одна из его последних работ – свадебное платье адвоката Амаль Аламуддин, которая вышла замуж за актера Джорджа Клуни.