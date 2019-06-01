Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Английский «Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале мерсисайдцы обыграли лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0. На второй минуте матча нападающий Мохамед Салах реализовал пенальти, второй гол на 87-й минуте забил нападающий Дивок Ориги.
Финал прошел в Мадриде. «Ливерпуль» до этого выигрывал турнир в 2005, 1984, 1981, 1978 и 1977 гг. При этом клуб уже 29 лет не может выиграть национальное первенство, в этом году он занял лишь второе место.
«Тоттенхэм» впервые вышел в финал Лиги чемпионов. Ранее лондонцы дважды выигрывали второй по значимости в Европе международный футбольный турнир — Кубок UEFA (с 2010 г. Лига Европы) — в 1984 и 1972 гг.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Два дня подряд информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) подвергаются DDoS-атакам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова. По его словам, попытки хакеров дестабилизировать ресурсы ни к чему не привели.
Атаки начались 31 мая после завершения экзаменов и продолжились 1 июня, рассказал Кравцов. «Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали», — подчеркнул он. На обработке результатов ЕГЭ атаки также не скажутся, добавил Рособрнадзор.
Ведомство в связи с действиями хакеров обратилось в правоохранительные органы.
Накануне российские школьники сдавали ЕГЭ по истории и химии. В субботу, 1 июня, экзамены, согласно официальному расписанию, не проводились.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
По обновленным данным, после взрывов на заводе в Дзержинске за медицинской помощью обратились 79 человек — 38 работников предприятия и 41 житель города. Об этом сообщило Министерство здравоохранения России. Детей среди пострадавших нет.
Госпитализированы 15 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, близкое к среднему. Эвакуация в федеральные медицинские организации не потребовалась, всем была оказана необходимая помощь в регионе.
Взрывы в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» произошли 1 июня около полудня по местному времени (совпадает с московским). Взрывная волна выбила окна в некоторых домах в радиусе 3 км. В Дзержинске и трех близлежащих поселках введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной происшествия могли стать нарушения технологического процесса.
В результате взрывов на территории завода были разрушены пять зданий — три складских и два производственных общей площадью 800 кв. м. Площадь пожара, который начался после взрывов, составила 1200 кв. м.
Последствия взрывов на заводе в Дзержинске
vk.com / ovhdzr
В субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов. Взрывная волна прокатилась по всему городу, выбив окна в некоторых домах и магазинах в радиусе 3 км. Последствия взрывов — в фотогалерее «Ведомостей»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Создатели фильма «Рокетмен» и музыкант Элтон Джон опубликовали совместное заявление, в котором обвинили российских прокатчиков картины в цензуре. «Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке», — говорится в сообщении, опубликованном на странице музыканта в Facebоok.
В заявлении также отмечается, что прокатчик, вырезав отдельные сцены, лишил аудиторию возможности посмотреть фильм в том виде, в каком он был задуман. «Это печальное отражение расколотого мира, в котором мы живем, и того, как он жестоко может отвергать любовь между двумя людьми», — говорится в сообщении.
Премьера фильма «Рокетмен» в России состоялась 30 мая в московском кинотеатре «Октябрь». После показа фильма кинокритики обратили внимание на то, что в российской версии вырезаны все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками. Кроме того, из титров исчезла фотография Элтона Джона с супругом, в подписи к которой говорилось, что музыкант встретил настоящую любовь.
Прокатчик фильма в России, компания «Централ партнершип» подтвердила удаление некоторых сцен из фильма, объяснив, что это было сделано «для соответствия картины законодательству России».
Министерство культуры заявило, что не давало рекомендаций прокатчику об удалении сцен из фильма. По словам представителя ведомства, решение удалить сцены принадлежит исключительно самой компании.
Какие фильмы не разрешили показать в России
Вольга
«Смерть Сталина». Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи не будет показана в кинотеатрах в России, прокатное удостоверение фильма будет отозвано. В Минкультуры пояснили, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Что это за информация, в министерстве не уточнили
1/12
Вольга
«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января
2/12
«Зов космической эволюции». Прокатное удостоверение картина о семье Рерихов получила в 2013 г. Через три года Минкультуры отозвало удостоверение после обращения гендиректора Государственного музея искусств народов Востока Александра Седова
3/12
В обращении, в частности, утверждалось, что в фильме использовалось изображение свастики. Позже суд признал отзыв незаконным, однако до сих пор прокатное удостоверение «Зову космической эволюции» не возвращено
4/12
Summit
«Номер 44». Фильм студии Summit был снят по одноименному роману Тома Роба Смита. По сюжету главный герой ленты – офицер советской разведки Лев Демидов. Он расследует серию убийств 44 детей. Премьера картины в России должна была состояться 17 апреля 2015 г., у нее было прокатное удостоверение
5/12
Summit
За несколько дней до премьеры «Номера 44» министр культуры Владимир Мединский заявил, что СССР в фильме изображен как Мордор, «с физически и морально неполноценными недочеловеками». После этого прокатчик картины - кинокомпания «Централ партнершип» вернула в Минкультуры удостоверение и отказалась от показа картины
6/12
«Любовь». В том же 2015 г. Минкультуры отказалось выдать разрешение на показ в России фильма Гаспара Ноэ. Этот эротический 3D-фильм чиновника назвали порнографией
7/12
«Любовь» Гаспара Ноэ - это эротическая мелодрама и история любви, снятая в формате 3D. Она была показана в специальной внеконкурсной программе на Каннском кинофестивале, где номинировалась на квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино. По отзывам, фильм шокировал многих зрителей откровенными сценами
8/12
«Чебурашка». В июне 2014 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у японского мультфильма режиссера Макото Накамуры. Сделано это было по требованию «Союзмультфильма». Студия утверждала, что картина нарушает ее имущественные права
9/12
Проверка министерства установила, что японский «Чебурашка» не связан напрямую с классическими работами «Союзмультфильма», а права на его создание были законно получены от автора персонажей Эдуарда Успенского и мультипликатора Леонида Шварцмана. Показы были возобновлены
10/12
«Борат». В 2006 г. предшественник Минкультуры - Федеральное агентство по культуре и кинематографии запретило в России показ комедии с Сашей Бароном Коэном, сыгравшим казахского журналиста
11/12
Российские чиновники сочли «Бората» уничижительным по отношению к народу Казахстана. А вот следующую пародию с Коэном, в этом раз на арабские страны, – фильм «Диктатор» 2012 г. в России показали. В Белоруссии, Таджикистане и Туркмении «Диктатор» был запрещен
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом политик заявил в эфире Радио и телевидения Косово.
По мнению Пацолли, Краснощеков злоупотреблял наличием у него дипломатического статуса, а его действия противоречат усилиям по обеспечению мира и порядка в Косово. Министр добавил, что Приштина готова тесно сотрудничать с ООН в подобном расследовании.
Краснощеков 28 мая был задержан сотрудниками косовского спецназа, которые проводили спецоперацию в общинах на севере края, где проживают сербы. Президент Косова Хашим Тачи заявил, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции. Российский МИД назвал случившееся провокацией.
Позже Краснощеков был освобожден и доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы и лица. Он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде. Власти Косова объявили дипломата персоной нон грата.
Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 г. Россия независимость Косова не признает.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Пятеро кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга подали в городскую избирательную комиссию документы для своего выдвижения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Горизбиркома.
Первым кандидатом стал врио губернатора города Александр Беглов, он идет на выборы как самовыдвиженец. Следом за ним документы подали кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Алескеров и бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов, который тоже решил участвовать в выборах как самовыдвиженец.
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выдвинула на должность губернатора Павла Созинова. От партии «Гражданская сила» на выборы идет Владимир Григорьев.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Сейчас городом руководит Беглов, который был назначен врио губернатора в октябре прошлого года вместо Георгия Полтавченко. О намерении участвовать в выборах ранее также говорили коммунист Владимир Бортко и экс-член «Яблока» Михаил Амосов.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
По уточненным данным, в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали 42 человека, из них 14 госпитализированы. Об этом сообщило министерство здравоохранения Нижегородской области. Речь идет о ранениях легкой и средней степени тяжести, пострадавших в тяжелом состоянии нет, подчеркнуло ведомство.
Взрывы в цехе по производству тротила произошли 1 июня около полудня по местному времени (совпадает с московским). Взрывная волна выбила окна в некоторых домах в радиусе 3 км. В Дзержинске и трех близлежащих поселках введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной происшествия могли стать нарушения технологического процесса.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.
По словам мэра Дзержинска Ивана Носкова, необходимости в эвакуации жителей города нет, угроза населению отсутствует. Власти планируют до 3 июня устранить последствия происшествия, в частности, вставить выбитые окна.
Последствия взрывов на заводе в Дзержинске
vk.com / ovhdzr
В субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов. Взрывная волна прокатилась по всему городу, выбив окна в некоторых домах и магазинах в радиусе 3 км. Последствия взрывов — в фотогалерее «Ведомостей»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Бывшему главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову предъявлено обвинение в убийстве заместителя председателя общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат обвиняемого Артем Сарбашев, отметив, что его подзащитный вину не признает.
По словам защитника, Кулакову вменяется ч. 1 ст. 105 УК (умышленное причинение смерти другому человеку). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 15 лет лишения свободы.
О задержании Кулакова стало известно вечером 31 мая, в субботу суд арестовал его до 7 июля. Сразу после задержания политик покинул пост главы Раменского района.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
По делу о коррупции, фигурантом которого стал бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, задержан также управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц либо в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
По версии следствия, Коньков, Гришин и другие пока не установленные лица совершили хищение бюджетных средств, переведя их на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного оценивается в 700 млн руб.
Политика
Новости
В Дзержинске после взрывов на заводе введен режим чрезвычайной ситуации
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В Дзержинске и трех близлежащих поселках введен режим чрезвычайной ситуации после взрывов на оборонном заводе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области. Мэр Дзержинска Иван Носков пояснил, что режим ЧС позволит сразу же начать ремонтные работы, в частности, по восстановлению выбитых взрывной волной окон.
По словам Носкова, необходимости в эвакуации жителей города нет, угроза населению отсутствует. «Опергруппы объезжают, увеличивая радиус, всю территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб», – добавил он.
В субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов. Взрывная волна прокатилась по всему городу, выбив окна в некоторых домах и магазинах в радиусе 3 км. По предварительным данным, пострадали 38 человек – сотрудники завода и жители близлежащих домов.
Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии
vk.com / ovhdzr
В субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов. Взрывная волна прокатилась по всему городу, выбив окна в некоторых домах и магазинах в радиусе 3 км. Последствия взрывов — в фотогалерее «Ведомостей»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Три мощных взрыва произошли в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По его данным, сохраняется угроза повторных взрывов. В цехе начался пожар, возгоранию присвоен третий ранг сложности.
Взрывы разрушили административное здание, взрывная волна выбила окна в домах и магазинах, расположенных рядом с заводом. Информация о погибших уточняется. По предварительным данным, пострадали 19 человек.
Причиной случившегося могли стать нарушения технологического процесса. На месте организован оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Нижегородской области.
«Кристалл» является государственным научно-техническим институтом. Согласно информации на его сайте, предприятие занимается разработкой «нестандартного взрывобезопасного химического оборудования для производства взрывчатых веществ». У завода есть испытательный центр, в котором тестируют продукцию предприятия.
Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии
vk.com / ovhdzr
В субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов. Взрывная волна прокатилась по всему городу, выбив окна в некоторых домах и магазинах в радиусе 3 км. Последствия взрывов — в фотогалерее «Ведомостей»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского приехать в Вашингтон с официальным визитом. Об этом сообщила администрация президента Украины в Faceboоk.
«Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение нанести официальный визит в Вашингтон», – говорится в сообщении.
Ранее об этом сообщало украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники. По его данным, Зеленский получил приглашение 31 мая, а визит может состояться после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в июне.
Ранее администрация президента Украины сообщила, что Зеленский принял приглашение от своего французского коллеги Эммануэля Макрона и в ближайшее время отправится с визитом в Париж.
Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации