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«Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов

Английский «Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале мерсисайдцы обыграли лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0. На второй минуте матча нападающий Мохамед Салах реализовал пенальти, второй гол на 87-й минуте забил нападающий Дивок Ориги.

Финал прошел в Мадриде. «Ливерпуль» до этого выигрывал турнир в 2005, 1984, 1981, 1978 и 1977 гг. При этом клуб уже 29 лет не может выиграть национальное первенство, в этом году он занял лишь второе место.

«Тоттенхэм» впервые вышел в финал Лиги чемпионов. Ранее лондонцы дважды выигрывали второй по значимости в Европе международный футбольный турнир — Кубок UEFA (с 2010 г. Лига Европы) — в 1984 и 1972 гг.