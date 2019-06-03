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Картину Петрова-Водкина продали за рекордную цену на торгах Christie's

Картина художника Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» была продана на торгах аукционного дома Christie's за 9,3 млн фунтов стерлингов ($11,7 млн) – почти в семь раз дороже первоначальной оценки, сообщается в Twitter аукционного дома. Предварительно стоимость работы оценивалась экспертами в 1–1,5 млн фунтов ($1,3–1,9 млн). Натюрморт установил сразу два рекорда – он стал самой дорогой работой Петрова-Водкина и самой дорогой картиной, проданной на аукционе русского искусства Christie's.

Как отмечается в сообщении аукционного дома в Instagram, картина была написана на пике карьеры художника в 1928 г. Она участвовала в экспозиции советского павильона на Венецианской биеннале в 1932 г. После этого работа не демонстрировалась на публике, в этом году ее выставили на продажу из коллекции итальянского искусствоведа Джованни Шейвиллера. В середине мая она демонстрировалась на предаукционной выставке Christie's в Москве.

Кроме того, на торгах Christie's продана подборка из 30 лотов с произведениями художника Сергея Чехонина. За нее удалось выручить более £1 млн (около $1,3 млн). Борьба за лоты длилась полтора часа, а проданная подборка является самым большим собранием произведений автора, отметили в аукционном доме.

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