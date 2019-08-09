Бывшая жена Потанина подала к миллиардеру рекордный иск на $6,3 млрд

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Huawei представила собственную операционную систему

Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на ежегодной трехдневной конференции разработчиков в Дунгуане Huawei Developer Conference

– 2019

(китайская провинция Гуандун – «Ведомости»),

Reuters. Об аналоге Android на конференции рассказал исполнительный директор корпорации, руководитель подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei CBG Ричард Юй.

Harmony OS (китайский вариант названия – Hongmeng – «Ведомости») можно будет устанавливать на смартфонах и других устройствах, в том числе на бортовых компьютерах автомобилей и «умных» колонках. «Harmony OS полностью отличается от Android и iOS», – заявил Юй. По его словам, первыми устройствами, на которых будет установлена новая операционная система, станут телевизоры Honor. Их компания собирается официально представить в субботу. На других устройствах компания начнет устанавливать Harmony OS не ранее 2022 г.

По словам топ-менеджера, Huawei начала разработку операционной системы два года назад. Harmony OS будет иметь открытый исходный код. Юй пообещал, что она будет безопаснее и эффективнее существующих на рынке аналогов. «Приложения для операционной системы можно разрабатывать один раз, а затем гибко разворачивать их на разных устройствах», – сказал Юй. Источники Reuters в Huawei, знакомые с ходом разработки Harmony, рассказали агентству, что система создавалась не для конкуренции с Android. По информации источников, Harmony схожа с операционной системой Google Fuchsia, также имеющей открытый исходный код. В основе разработки Huawei микроядро, обеспечивающее бесперебойную работу системы на всех типах устройств. Высокий уровень безопасности устройства с Harmony OS будет достигнут за счет особой архитектуры, предполагающей работу компонентов по отдельности. Если в одном из них произойдет ошибка, то это не станет причиной сбоя всей системы, а приведет только к завершению процесса в отдельном компоненте. Подобная архитектура подразумевает, что ОS состоит из простых компонентов, код которых можно проверять вручную. Благодаря этому «спрятать» вредоносный код будет сложнее, чем в случае с другими операционными системами.

#Huawei Friday officially revealed its homegrown operating system (OS) "Hongmeng" at an annual developer conference, marking the Chinese tech giant's biggest push to build its own software ecosystem. pic.twitter.com/Uq6i5hL56S — China News 中国新闻网 (@Echinanews) August 9, 2019

«Мы могли бы запустить Harmony OS на всех своих устройствах в любой момент, однако в данный момент наш приоритет – это использование Android, так как это позволяет поддерживать связанную экосистему. Кроме того, мы уважаем наше партнерство с Google и надеемся, что оно будет восстановлено. Но если мы не сможем в дальнейшем использовать Android, то перейдем на использование собственной операционной системы», – заявил Юй.

Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список, запретив ей покупать компоненты и технологии американских производителей. Помимо этого, китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Ранее Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.