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Бывшая жена Потанина подала к миллиардеру рекордный иск на $6,3 млрд

Ведомости
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Наталия Потанина, бывшая жена миллиардера Владимира Потанина, подала иск о разделе имущества в Высокий суд Лондона, пишет The Daily Telegraph. Издание отмечает, что Потанина намерена получить от бывшего супруга £5,8 млрд ($6,3 млрд). Это самая крупная сумма иска о разделе имущества за всю историю британских судов, пишет газета. Аналогичную сумму указывает The Times.

В материале The Daily Telegraph добавляется, что Потанина наняла королевского адвоката Чарльза Ховарда представлять свои интересы. Ее бывший муж обратился к адвокату Фионе Шаклтон, которая считается одним из лучших бракоразводных адвокатов Великобритании. За свою жесткую позицию в судах она получила прозвище «Стальная магнолия». Шаклтон ранее представляла интересы Пола Маккартни и принца Уэльского.

Российский Forbes оценивает состояние Потанина в $18,1 млрд, бизнесмен занимает шестое место в рейтинге российских миллиардеров.

Наталия и Владимир Потанины были женаты с 1983 по 2014 г. Потанина говорила, что развод стал для нее неожиданностью. Она требовала в московских судах признать ее право на 50% от долей бывшего мужа в «Норникеле» и «Интерросе», но проиграла. Потанина также инициировала судебный процесс на Кипре, но суд постановил, что претензии на имущество бизнесмена должны рассматриваться в России.

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Huawei представила собственную операционную систему

Ведомости
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Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на ежегодной трехдневной конференции разработчиков в Дунгуане Huawei Developer Conference

– 2019 (китайская провинция Гуандун – «Ведомости»), передает Reuters. Об аналоге Android на конференции рассказал исполнительный директор корпорации, руководитель подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei CBG Ричард Юй.

Harmony OS (китайский вариант названия – Hongmeng – «Ведомости») можно будет устанавливать на смартфонах и других устройствах, в том числе на бортовых компьютерах автомобилей и «умных» колонках. «Harmony OS полностью отличается от Android и iOS», – заявил Юй. По его словам, первыми устройствами, на которых будет установлена новая операционная система, станут телевизоры Honor. Их компания собирается официально представить в субботу. На других устройствах компания начнет устанавливать Harmony OS не ранее 2022 г.

По словам топ-менеджера, Huawei начала разработку операционной системы два года назад. Harmony OS будет иметь открытый исходный код. Юй пообещал, что она будет безопаснее и эффективнее существующих на рынке аналогов. «Приложения для операционной системы можно разрабатывать один раз, а затем гибко разворачивать их на разных устройствах», – сказал Юй. Источники Reuters в Huawei, знакомые с ходом разработки Harmony, рассказали агентству, что система создавалась не для конкуренции с Android. По информации источников, Harmony схожа с операционной системой Google Fuchsia, также имеющей открытый исходный код. В основе разработки Huawei микроядро, обеспечивающее бесперебойную работу системы на всех типах устройств. Высокий уровень безопасности устройства с Harmony OS будет достигнут за счет особой архитектуры, предполагающей работу компонентов по отдельности. Если в одном из них произойдет ошибка, то это не станет причиной сбоя всей системы, а приведет только к завершению процесса в отдельном компоненте. Подобная архитектура подразумевает, что ОS состоит из простых компонентов, код которых можно проверять вручную. Благодаря этому «спрятать» вредоносный код будет сложнее, чем в случае с другими операционными системами.

«Мы могли бы запустить Harmony OS на всех своих устройствах в любой момент, однако в данный момент наш приоритет – это использование Android, так как это позволяет поддерживать связанную экосистему. Кроме того, мы уважаем наше партнерство с Google и надеемся, что оно будет восстановлено. Но если мы не сможем в дальнейшем использовать Android, то перейдем на использование собственной операционной системы», – заявил Юй.

Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список, запретив ей покупать компоненты и технологии американских производителей. Помимо этого, китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Ранее Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.

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ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день акции протеста

Ведомости
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ФСИН России планирует провести 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Ведомости» запросили подтверждение этой информации у ФСИН.

По данным ТАСС, в турнире примут участие водители подразделений из более чем 10 регионов России. Участники должны продемонстрировать навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знание правил дорожного движения и навыки стрельбы.

Предполагается, что турнир состоится на базе управления конвоирования в Капотне. Турнир проводится уже третий год подряд, он приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017 г.

В Москве 10 августа планируется пятая за месяц крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Накануне митинга управление МВД по Москве напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста. Ведомство подчеркнуло, что «отдельные лица» в интернете призывают к участию 10 августа в несанкционированных акциях на центральных улицах города. МВД пообещало пресечь попытки провести любое несогласованное публичное мероприятие.

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Финансы
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В Малайзии предъявили обвинения в хищениях группе топ-менеджеров Goldman Sachs

Ведомости
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Власти Малайзии предъявили обвинения 17 действующим и бывшим руководителям трех подразделений Goldman Sachs, передает Reuters. Обвинения связаны с многомиллиардными хищениями в малайзийском суверенном фонде 1MDB, заявил генпрокурор Малайзии Томми Томас.

«Обвиняемые будут осуждены к лишению свободы или оштрафованы», – сказал Томас, добавив, что при вынесении решения суд будет учитывать серьезность мошеннической схемы и размер незаконно присвоенных денежных средств. Как отметил генпрокурор, в число обвиняемых входят директор Goldman Sachs International Ричард Гнодд, вице-президент Goldman Sachs Group Inc Майкл Шервуд.

Скандал в связи с хищениями денег 1MDB начался в 2015 г. Как писала газета The Wall Street Journal, бывший премьер Малайзии Наджиб Разак, проживающий сейчас в Лос-Анджелесе, получил около $681 млн фонда, будучи у власти. Ранее ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью, получении взяток, хищениях. Аналогичные обвинения были предъявлены и бывшему вице-премьеру страны Ахмаду Захиду Хамиди. По версии следствия, последний незаконно получил $27,4 млн фонда.

Сейчас расследованием хищений средств малазийского фонда занимаются правоохранительные органы 10 стран. В общей сложности из 1MDB, учрежденного Разаком в 2009 г., было похищено более $3,5 млрд, из них около $1 млрд мошенники вывели через банковскую систему США. К такому выводу ранее пришел американский минюст.

В декабре 2018 г. генпрокуратура США предъявила обвинения бывшему председателю подразделения Goldman Sachs в Южной Азии Тиму Лейсснеру, малазийскому бизнесмену Лоу Тек Джо (Джо Лоу) и еще одному экс-сотруднику банка.

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Политика
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МИД вызвал сотрудника посольства США из-за публикации о несогласованной акции

Ведомости
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Министерство иностранных дел России 9 августа вызвало советника-посланника посольства США в Москве Тима Ричардсона, сообщается на сайте ведомства. Ричардсону было сделано представление в связи с публикацией информации о митинге 3 августа в одном из Twitter-аккаунтов госдепартамента и на сайте посольства.

В Москве 3 августа прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она завершилась разгоном протестующих и массовыми задержаниями. На Бульварном кольце, по данным полиции, были задержаны 600 человек. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 1001 задержанном.

Накануне акции посольство США в России опубликовало на своем сайте информацию о предстоящем мероприятии с указанием времени и места его проведения. В сообщении отмечалось, что акция не согласована с властями. В связи с этим посольство призывало граждан США обходить районы проведения акции. Информация была опубликована только на английском языке.

Российский МИД расценил эту публикацию как призыв к участию в несогласованной акции и попытку вмешательства во внутренние дела страны.

Протесты на Бульварном кольце. Фоторепортаж

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Политика
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ЦИК отказался рассмотреть жалобу Галяминой из-за подачи ею иска в суд

Ведомости
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Центризбирком не будет рассматривать жалобу муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой на решение Мосгоризбиркома, отказавшегося зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

По словам Памфиловой, ЦИК мог бы рассмотреть 241 подпись. «Возможно, мы бы их вытянули в пользу заявителя», – отметила она. По ее словам, ЦИК уже потратил «массу времени» и начал рассматривать жалобу Галяминой. «Когда уже я дала поручение и наши коллеги стали заниматься рассмотрением этих подписей, выяснилось, что заявитель подала в суд еще, по-моему, 26 июля», – уточнила Памфилова во время заседания рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб. Представители Галяминой, присутствовавшие на прошлом заседании рабочей группы, не уведомили ЦИК о подаче иска, сказала Памфилова. Такую ситуацию она назвала неуважением к ЦИК и избирателям. «Нельзя так делать. Аппарат работал вхолостую», – заключила Памфилова.

Согласно законодательству, ЦИК не может рассмотреть жалобу, если заявитель одновременно с ней подал заявление в суд. В четверг, 8 августа, рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Галяминой. По результатам дополнительной проверки подписей избирателей из ранее забракованных действительными были признаны 67 подписей, но для регистрации кандидатом в Мосгордуму Галяминой не хватает 322 подписей. Во время заседания рабочая группа ЦИК к утру пятницы решила дополнительно проверить еще около 240 из ранее забракованных подписей. На этом заседании Галямина не присутствовала, так как сейчас она находится в спецприемнике. Во вторник, 6 августа, Чертановский суд Москвы приговорил ее к 15 суткам административного ареста за участие в не согласованной со столичной мэрией акции протеста 27 июля. В конце июня Галямина получила 10 суток административного ареста за призывы участвовать в протестной акции.

Ранее ЦИК отказался зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, Елену Русакову, Александра Руденко, Любовь Соболь и Константина Лисицу.

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Политика
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Жители Архангельской области начали скупать йод после взрыва на полигоне

Ведомости
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После взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области в аптеках Архангельска и Северодвинска резко вырос спрос на йодосодержащие препараты, сообщает «Интерфакс». По его данным, в аптечных киосках 9 августа практически невозможно найти препараты с содержанием йода.

Ажиотаж начался вечером 8 августа, рассказала агентству фармацевт в одной из аптек. «Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. До самого закрытия все разобрали», – сказала она. В другой аптеке «Интерфаксу» сообщили, что вынуждены были в пятницу сделать срочный заказ йодосодержащих лекарств, потому что накануне все раскупили, а сегодня люди продолжают их спрашивать.

На отсутствие йода в аптеках обратил внимание и местный портал 29.ru. Его журналисты обратились в 15 аптек – в девяти из них йодосодержащих препаратов уже не было, в остальных их еще можно было найти, но фармацевты отмечали повышенный спрос.

В четверг на полигоне под Архангельском при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Два специалиста погибли, еще несколько были доставлены в больницы. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано превышение радиационного фона.

Есть теория, что йодосодержащие препараты способны защитить организм от накопления радиоактивных изотопов. Например, совет принимать йод для защиты от радиации можно встретить в памятках Роспотребнадзора. Однако такие препараты не рекомендуется использовать без консультации с врачом-эндокринологом, особенно людям с проблемами щитовидной железы.

Политика
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СМИ узнали о попадании токсичного вещества в Белое море после взрыва под Архангельском

Ведомости
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В результате взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области тонны крайне токсичного вещества гептил (компонент ракетного топлива) могли оказаться в водах Белого моря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Именно из-за этого, по данным издания, могла быть закрыта для гражданского судоходства акватория Двинского залива.

Накануне на полигоне под Архангельском при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Два специалиста погибли, еще несколько были доставлены в больницы. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано непродолжительное превышение радиационного фона.

Во второй половине четверга стало известно, что администрация морских портов западной Арктики в связи с происшествием на полигоне на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. Причины такого решения не объяснялись.

Как рассказал «Коммерсанту» один из военных моряков, закрытие акватории может быть связано с тем, что в воду попало токсичное вещество. По словам источника, в ходе испытаний запущенная специалистами Минобороны ракета могла разрушиться, в результате чего топливо – несимметричный диметилгидразин (гептил) – соединилось с окислителем и произошел взрыв. При этом обломки ракеты упали в море.

Запрет на судоходство в таком случае вызван необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыбная ловля является традиционным промыслом, отмечает издание. Кроме того, военным понадобится время, чтобы найти в воде фрагменты разрушенной ракеты. А через три – четыре недели гептил растворится в воде до безопасной концентрации, и необходимость в ограничениях отпадет сама собой, заключил «Коммерсантъ».

Политика
Новости

Еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках предъявили обвинение

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля – Айдару Губайдулину 1993 г. рождения, говорится в сообщении ведомства. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и пр.). Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Адвокат обвиняемого Максим Пашков заявил ТАСС, что Губайдулин не признает вину. По его словам, дата и время избрания меры пресечения обвиняемому еще не назначены.

СКР сообщил также о задержании еще одного подозреваемого по делу – Данилы Беглеца 1992 г. рождения. «Беглец, ранее объявленный в розыск, в настоящее время доставлен в СКР для проведения следственных действий», – отмечается в сообщении. В отношении задержанных ведомство будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста.

По данным СКР, сейчас фигурантами дела о массовых беспорядках в Москве являются 12 человек, девять из них арестованы. Речь идет о Евгении Коваленко, Иване Подкопаеве, Алексее Миняйло, Данииле Кононе, Сергее Абаничеве, Кирилле Жукове, Владиславе Барабанове, Егоре Жукове и Самариддине Раджабове. В пятницу суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте добровольно сдавшегося полиции Сергея Фомина.

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Авто
Новости

BMW отзовет в России более 22 000 автомобилей

Ведомости
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Официальный представитель BMW в России – компания «БМВ Русланд трейдинг» – решила отозвать в России 22 286 автомобилей 5 и 6 серии, проданных с июня 2003 по август 2010 г., говорится в сообщении Росстандарта.

Автомобили решено отозвать из-за того, что в редких случаях при долгом воздействии вибраций или, например, при меняющейся температуре и повышенной влажности в сочетании с экстремальной нагрузкой от уличных реагентов может возникнуть коррозия в резьбовом соединении плюсового провода аккумулятора. «Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе вплоть до невозможного запуска», – поясняется в сообщении. В отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности, что может привести к оплавлению.

«БМВ Русланд трейдинг» проинформирует владельцев подпадающих под отзыв автомобилей BMW о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. На всех автомобилях будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки.

В феврале BMW отозвал почти 30 000 автомобилей в России из-за возможных неполадок с радиатором системы рециркуляции отработавших газов.

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Политика
Новости

Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве

Ведомости
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Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

Митинг на Сахарова согласован с властями. Однако «отдельные лица» в интернете призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города, говорится в сообщении МВД. «Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – заявило ведомство. Отмечается, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие будут пресекаться.

В Москве 10 августа планируется пятая за месяц крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Протестующие требуют допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Основные организаторы протестов – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Константин Янкаускас и другие – находятся под арестом.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Технологии
Новости

Apple объяснила претензии к «Лаборатории Касперского» желанием помочь

Ведомости
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Apple одинаково относится ко всем разработчикам, все они имеют равные возможности добиться успеха в App Store, заявила компания в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Apple отметила, что недавно обновила свои рекомендации для приложений с функцией родительского контроля. Именно с этим, по словам компании, связаны ограничения, с которыми столкнулась «Лаборатория Касперского».

Накануне ФАС возбудила дело в отношении Apple, обвинив ее в нарушении закона о защите конкуренции и злоупотреблении положением на рынке. Расследование было начато по заявлению «Лаборатории Касперского». Компания пожаловалась в ФАС на то, что Apple необоснованно отклонила версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, из-за чего она лишилась существенной части функционала. При этом в это же время Apple вывела на рынок собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

Согласно заявлению Apple, приложение «Лаборатории Касперского» использовало технологию, которая могла нарушить конфиденциальность пользователей. Несмотря на рекомендации, компания не привела Kaspersky Safe Kids в соответствие с новыми правилами, отметила Apple. «Мы работали с "Лабораторией Касперского", чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие, но они до сих пор не представили никаких обновлений», – цитирует заявление компании агентство «Прайм».

При этом, как отмечает Apple, другие разработчики приложений родительского контроля, использующие ту же технологию управления мобильными устройствами, включая Our Pact и Qustodio, были одобрены и в настоящее время доступны в App Store.

Apple в апреле сообщила, что удалила из App Store несколько приложений с функцией родительского контроля из-за того, что они использовали технологию Mobile Device Management. Она предоставляет сторонний контроль и доступ к устройству, а также к важнейшей информации, которая включает местоположение пользователя, сценарии использования приложения, доступ к электронной почте, камере и истории просмотра страниц в интернете, писала компания.

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