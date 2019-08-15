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Косметика, созданная для сети Rocco Forte Hotels, стала продаваться на Net-a-Porter

Косметика по уходу за кожей Irene Forte Skincare появилась в розничной продаже. Полный ассортимент продуктов для домашнего ухода эксклюзивно представлен на Net-a-Porter.

Irene Forte Skincare создана дочерью владельца Rocco Forte Hotels Ирэн Форте. Первыми были выпущены средства по уходу за кожей лица, затем – продукты по уходу за телом и солнцезащитные средства. Производитель описывает косметику как органическую и созданную на основе натуральных ингредиентов, большинство из которых выращены на принадлежащей семье Форте территории курорта Verdura Resort на Сицилии. На разработку формул (они составлены совместно Ирэн Форте и доктором Франческой Ферри из компании Effegilab и ее командой биологов и дерматологов в Италии) ушло три года. До появления на Net-a-Porter продукты Irene Forte Skin можно было приобрести только в отелях и на курортах Rocco Forte.

Ценовой диапазон товаров Irene Forte Skincare – от 49 английских фунтов за тоник для лица до 149 фунтов за набор ампул с гиалуроновой кислотой.

Контракт с Net-a-Porter эксклюзивный, продавать продукцию Irene Forte Skincare в розничных магазинах или на других онлайн-платформах пока не планируют, уточнили представители Rocco Forte Hotels.