Rocco Forte откроет пять новых отелей до 2020 года

Masseria Torre Maizza в Апулии - один из пяти новых отелей Rocco Forte Rocco Forte Hotels

Rocco Forte Hotels до конца 2020 г. откроет пять новых отелей: четыре в Италии (Hotel de la Ville и Rocco Forte House в Риме, Masseria Torre Maizza в Апулии и Grand Hotel Villa Igiea в Палермо) и один в Шанхае. Размер инвестиций в новые проекты компания не раскрывает, уточняя, что Rocco Forte Hotels вкладывает в реновацию своих отелей около 18 млн фунтов стерлингов в год. Кроме того, компания получила кредит в шотландском Lloyds’ Bank на 158 млн фунтов.

Rocco Forte Hotels основана в 1996 г., ее первыми отелями стали Balmoral в Эдинбурге и «Астория» в Санкт-Петербурге. Тогда же владелец и основатель компании сэр Рокко Форте обозначил стратегию развития – пятизвездочные отели в ключевых культурных центрах и европейских столицах. «Я мечтаю открыть отель в Нью-Йорке, у нас до сих пор нет отеля в Париже, Венеции, Милане – это все отличные направления», – рассказывал Форте в интервью «Ведомостям» в 2012 г. Представители компании подтвердили, что эти города остаются интересными, но сейчас принято решение усилить позиции в Риме и на Сицилии, где у Rocco Forte Hotels уже открыты два объекта. Также итальянские открытия связаны со все возрастающей популярностью Италии как люксового туристического направления. Италия уже давно сама по себе стала брендом и символом роскошного образа жизни, и сэр Рокко, будучи наполовину итальянцем, знает и любит эту страну, уточняют представители компании.

Предстоящие открытия станут первыми для компании за последние семь лет. Hotel De La Ville расположен в центре Рима, чуть выше знаменитой Испанской лестницы. Он включает 109 номеров и люксов, три ресторана и бара, спа-центр, работающий на косметике Irene Forte Skincare, разработанной специально для отелей Rocco Forte Hotels. Открытие Hotel De La Ville запланировано на май 2019 г. Осенью того же года по соседству с отелем появятся пять частных апартаментов Rocco Forte House. Их разместят в палаццо XVIII в., сервисом будет управлять Rocco Forte Hotels. Grand Hotel Villa Igiea в Палермо – один из старейших отелей Сицилии, ранее им управлял французский оператор Sofitel (входит в Accor Group). Rocco Forte Hotels выкупила здание и вступит в права собственности в январе 2019 г. (до этого здание считается собственностью государства, которое по итальянским законам обладает преимущественным правом на объекты, имеющие историческое или архитектурное значение) и до 2020 г. проведет реновацию отеля. Кроме того, недалеко от гольф-курорта, принадлежащего компании Verdura Resort (также на Сицилии), построят 20 вилл. Masseria Torre Maizza в Апулии будет реновирован: ранее в отеле было 30 номеров (каждый со своим садиком), к открытию в мае 2019 г. отель расширится до 40 номеров, все они будут отреставрированы до люксов. Отель включит два ресторана и бара, спортзал, спа и детский клуб.

Westbund Hotel в Шанхае станет первым отелем группы в Юго-Восточной Азии. Расположенный в небоскребе отель рассчитан на 219 номеров, в его инфраструктуру входят рестораны с китайской и итальянской кухней, бар на крыше с видом на город, конференц-залы, спа-центр с 25-метровым бассейном. Открытие Westbund Hotel намечено на лето 2019 г.