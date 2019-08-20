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Умерла народная артистка России Александра Назарова

Народная артистка России, актриса театра и кино Александра Назарова умерла 20 августа в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», – отмечается в сообщении. Администрация театра пообещала дополнительно сообщить о дате и месте прощания с актрисой.

Назарова родилась 17 июля 1940 г. в Ленинграде. Окончила Ленинградский театральный институт им. Островского. В начале карьеры работала в Центральном детском театре (в настоящее время – РАМТ), затем много лет играла в театре им. Ермоловой.

Известна зрителям по ролям в фильмах «А если это любовь?», «Экипаж», «Принцесса на бобах», сериалам «Бригада» и «Моя прекрасная няня». В 1976 г. удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 2001 г. получила звание народной артистки России.