Новости
Стиль жизни
Новости

Умерла народная артистка России Александра Назарова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Народная артистка России, актриса театра и кино Александра Назарова умерла 20 августа в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», – отмечается в сообщении. Администрация театра пообещала дополнительно сообщить о дате и месте прощания с актрисой.

Назарова родилась 17 июля 1940 г. в Ленинграде. Окончила Ленинградский театральный институт им. Островского. В начале карьеры работала в Центральном детском театре (в настоящее время – РАМТ), затем много лет играла в театре им. Ермоловой.

Известна зрителям по ролям в фильмах «А если это любовь?», «Экипаж», «Принцесса на бобах», сериалам «Бригада» и «Моя прекрасная няня». В 1976 г. удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 2001 г. получила звание народной артистки России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года. Об этом сообщил руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев.

Применив насилие в отношении мирных демонстрантов и прибегая к некорректному уголовному преследованию, российские власти нарушили сразу несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток, говорится в обращении.

В частности, речь идет о нарушении запрета пыток и права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство, на тайну частной жизни и переписки, свободное волеизъявление избирателей, отмечается в обращении. Несмотря на исключительно мирный характер демонстраций, полиция перекрывала улицы и использовала резиновые дубинки, нанося травмы демонстрантам, указывают авторы обращения. Были зафиксированы случаи отключения мобильного интернета в районе проведения акций. Авторы обращения указывают, что сотни участников демонстраций были арестованы, а их личные данные были анонимно опубликованы в интернете.

Индивидуальные жалобы будут направлены в ЕСПЧ, отмечается в обращении, но международная реакция может оказаться более оперативной. «Агора» призывает представителей ООН задать вопросы российским властям по поводу несоблюдения норм ООН по правам человека и назначить квалифицированных экспертов, которые могли бы дать юридическую квалификацию произошедшему в соответствии с международным правом.

Обращение к спецдокладчику ООН – это не судебная процедура, по итогам которой государство могут принудить к каким-либо действиям, объясняет Коротеев. Но это возможность получить быструю – в течение нескольких недель – реакцию на международном уровне. Не ожидая, как в случае с ЕСПЧ, нескольких лет. Это способ дать понять российским властям, что происходящее не является исключительно внутренней историей, говорит Коротеев.

В Москве с середины июля регулярно проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Несогласованные акции жестко разгоняла полиция. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001, 10 августа – 256 человек.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

СПЧ попросил МВД, Росгвардию и СКР проверить случаи применения силы к протестующим

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить обоснованность и законность применения специальных средств и физической силы к участникам акций протестов 27 июля, 3 и 10 августа в Москве, говорится на сайте СПЧ.

«В целях подготовки традиционного доклада главе государства о практике реализации свободы собраний членами Совета был организован мониторинг соблюдения прав человека в ходе пресечения сотрудниками правоохранительных органов публичных мероприятий, состоявшихся в Москве 27 июля, а также 3 и 10 августа 2019 г.», – отмечается в сообщении. СПЧ считает, что в отдельных случаях сотрудники правоохранительных органов нарушали права граждан, участвовавших в акциях протеста, а также и не участвовавших, но находившихся в местах их проведения. На сайте СПЧ указаны случаи, имеющие признаки нарушения прав человека путем превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

Акции протеста 27 июля и 3 августа не были согласованы с московскими властями. Они проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Митинг 10 августа проводился на проспекте Сахарова и был согласован мэрией Москвы. Он стал самым массовым за последние семь лет – его посетило около 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники протестной акции призывали освободить задержанных во время предыдущих митингов, в том числе фигурантов дела о массовых беспорядках, а также зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы оппозиционеров. После согласованной акции протеста полицейские стали задерживать в центре Москвы не пожелавших разойтись участников акции.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

NYT сообщила о желании Трампа отправить заместителя Помпео послом в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп планирует назначить послом в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео Джона Салливана, пишет газета The New York Times со ссылкой на источник в администрации. Как отмечает издание, кандидатуру Салливана должен будет одобрить сенат, однако Трамп торопит законодателей с его назначением.

У него «небольшой опыт дипломатического взаимодействия с Москвой», добавляет газета. Ранее он участвовал в российско-американских консультациях по стратегической стабильности. Российскую делегацию на консультациях возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Как напоминает NYT, Салливан до того, как присоединился к администрации Трампа в начале 2017 г., был практикующим юристом. В правительственных департаментах он работал старшим юристом. Во время президентства Джорджа Буша-старшего Салливан был сотрудником минюста, а при президенте Джордже Буше-младшем – советником Пентагона. Позже Салливан перешел на работу в госдепартамент, когда ведомство возглавил Рекс Тиллерсон.

На слушаниях в сенате в 2017 г. Салливан занял жесткую позицию по вопросам возможного вмешательства России в выборы 2016 г. и присоединения Крыма в 2014 г. «Я считаю, что мы должны быть решительными в своем ответе», – говорил он. «Вмешательство в наши политические процессы просто недопустимо. Это серьезная угроза нашему образу жизни, и мы должны максимально эффективно реагировать всеми имеющимися у нас средствами», – отмечал он.

Действующий посол США в России Джон Хантсман ранее подал заявление об отставке. Он сложит свои полномочия в октябре. Ранее The Wall Street Journal называла возможными кандидатами на пост посла в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна и посла США в Германии Ричарда Гренелла.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Против 13 ингушских полицейских возбудили дела из-за отказа разгонять протестующих

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Против 13 ингушских полицейских возбудили уголовные дела о неисполнении приказа (ст. 286.1 Уголовного кодекса: «Умышленное неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа начальника, отданного в установленном порядке») из-за отказа разгонять участников митинга против соглашения о границе с Чечней, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката сотрудников МВД Магомеда Куриева. Акции протеста проходили 26−27 марта в Магасе.

По словам адвоката, полицейским уже предъявлено обвинение, им грозит до пяти лет лишения свободы. «Дело закрытое, все они дали подписку о неразглашении», – уточнил он, не сообщив других подробностей об этом деле.

Накануне, 19 августа, прошло заседание суда по иску полицейских о восстановлении их на работе. Однако суд отказался удовлетворить их требования, сказал Куриев. По его словам, несколько свидетелей заявили, что ничего не видели, один дал уклончивые показания, из которых ничего не понятно. «В сети есть видео, где видно, что ничего противозаконного они не совершали, а, наоборот, пытались поговорить со старейшинами и убедить разойтись», – уточнил Куриев.

26 марта жители Ингушетии устроили акцию протеста в знак несогласия с принятым соглашением об административных границах с Чечней. Батальон ППС, который во время митинга в Магасе не стал разгонять протестующих, ранее расформировали, уволив 17 полицейских.

Протесты в Ингушетии: как жители выступают против соглашения о границах с Чечней

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мещанский суд Москвы начал рассматривать иск Промсвязьбанка с требованием расторгнуть брачный договор одного из бывших владельцев банка Алексея Ананьева для взыскания с него 282 млрд руб. компенсации. Информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

На заседании суда представители сторон ходатайствовали об истребовании документов, требования частично удовлетворены, передает ТАСС. Следующее заседание назначено на 12 сентября. На нем стороны должны будут заявить о своих позициях.

Согласно материалам дела, брачный договор был заключен за два месяца до решения ЦБ о финансовом оздоровлении Промсвязьбанка. Согласно заключенному договору, Алексей Ананьев передал своей супруге Дарье все принадлежащее ему недвижимое имущество и около 5000 произведений искусства. Помимо этого, за два месяца до введения временной администрации в Промсвязьбанке состоялась сделка по передаче супруге Ананьева здания Института русского реалистического искусства, расположенного на Дербеневской набережной в Москве.

В конце мая Арбитражный суд Москвы арестовал движимое и недвижимое имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Всего в перечне арестованного имущества было более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, автомобили, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства, доли в компаниях. После введения обеспечительных мер музей объявил, что закрывается на неопределенный срок. Позже в Промсвязьбанке заявили, что арестованные картины пропали из музея.

Арестованное имущество записано не только на братьев Ананьевых, но и их родственников. В июне этого года суд снял арест с части активов Дмитрия Ананьева, с одного из самолетов, принадлежащих Алексею Ананьеву. Помимо этого суд снял обеспечение с 80% зарплаты и иных доходов Дмитрия Ананьева и с 80% доходов с банковских счетов его брата.

ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Арестованные картины, принадлежащие Алексею Ананьеву

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

На Мальте готовятся отметить 30-летие окончания холодной войны

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Первый президент СССР Михаил Горбачев обсудил на встрече с мальтийским министром иностранных дел Кармело Абела мероприятия, которые «планируется провести на Мальте в связи с предстоящим 30-летием встречи президента СССР Горбачева и президента США Джорджа Буша», рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе «Горбачев-фонда».

По словам Абела, мероприятия позволят напомнить о важнейшем событии для международных отношений, будут «способствовать серьезным размышлениям о положении в области разоружения», уточнили в пресс-службе. Горбачев на встрече отметил важность сохранения «достигнутого совместными усилиями в годы, когда мы покончили с холодной войной», добавили в фонде.

Горбачев на встрече с Абелой поделился воспоминаниями о встрече с Бушем-старшим. По его словам, Вашингтон предложил провести встречу у берегов Мальты на военных кораблях (американском и советском). Но из-за разыгравшейся бури сделать это не удалось. «Хорошо, что в порту находился в это время гражданский теплоход «Максим Горький». Мы пригласили на теплоход Джорджа Буша и американскую делегацию. Там же и состоялся саммит. Это было символично», – рассказал Горбачев.

По его словам, именно на территории Мальты Горбачев и Буш-старший отказались рассматривать друг друга как врагов и заявили о готовности строить отношения взаимодействия, а в будущем – партнерства. «После Мальты мы смогли продолжить то, что было начато на встречах с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве и Рейкьявике – прежде всего в деле сокращения ядерного оружия», – сказал Горбачев. По его словам, сейчас в современном мире необходимо налаживать взаимодействие, диалог. Абела со своей стороны пообещал Горбачеву делать все возможное в рамках двусторонних отношений. «Как член ЕС мы будем способствовать диалогу с Россией и сближению позиций по всем проблемам», – заключил он.

2–3 декабря 1989 г. на Мальте состоялась встреча Горбачева и Буша-старшего, на которой лидеры двух стран объявили об окончании холодной войны.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР завершил расследование против пяти фигурантов дел о массовых беспорядках

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел в отношении троих участников несогласованной акции протеста – Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, говорится в сообщении ведомства. Им были предъявлены обвинения в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти). Ранее их обвинили также по ст. 212 УК – в связи с массовыми беспорядками, которые, по мнению правоохранителей, произошли 27 июля.

Следствие считает, что во время акции протеста 27 июля в центре Москвы обвиняемые применили насилие в отношении отдельных сотрудников полиции и Росгвардии. Материалы уголовных дел против Беглеца, Жукова и Коваленко выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения.

Помимо этого СКР также завершил расследование по уголовным делам против Владислава Синицы и Константина Котова. Синице было предъявлено обвинение в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия). Котова обвинили в совершении преступления по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Уголовные дела в отношении Синицы и Котова также направлены в суд.

Не согласованные с мэрией Москвы акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы проходили 14 июля, 27 июля и 3 августа. Во время них полиция в общей сложности задержала около 1700 человек. СКР 30 июля возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. На данный момент фигурантами дел являются 14 человек. Среди них Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Все они арестованы. Только один фигурант дела – Дмитрий Васильев – ранее не был арестован в связи с госпитализацией из-за ухудшения здоровья.

Программист, студенты, активисты. Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Выбор редактора
Политика
Новости

Премьер Италии объявил об отставке из-за распада коалиции

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке, передает Reuters. Выступая с соответствующим заявлением в сенате, он сказал, что работа возглавляемого им правительства заканчивается.

«Дорогие друзья из Движения пяти звезд (одна из двух правящих политических партий в Италии. – «Ведомости»), на этом заканчивается работа нашего правительства», – уточнил Конте. По его словам, после того как члены сената обсудят сложившийся политический кризис в стране, вызванный распадом правящей коалиции, он подаст официальное прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле.

Конте считает, что работа возглавляемого им правительства была плодотворной. В политическом кризисе политик обвинил вице-премьера, министра внутренних дел Италии, лидера партии «Лига» (одна из двух правящих политических партий в Италии. – «Ведомости») Маттео Сальвини. Конте назвал министра оппортунистом. «Сальвини показал, что он следует своим собственным интересам и интересам своей партии», – заявил Конте в сенате. «Его решения представляют серьезный риск для этой страны», – добавил премьер. Конте охарактеризовал действия Сальвини как «серьезное институциональное безрассудство, в первую очередь демонстрирующее неуважение к парламенту и способное расколоть страну по спирали политической неопределенности и финансовой нестабильности».

В свою очередь Сальвини призвал провести реформу парламента, прежде чем организовывать досрочные выборы. «Вы хотите сократить количество парламентариев, а затем идти голосовать? Мы готовы к этому. Если затем вы захотите представить смелый бюджет, мы тоже к этому готовы», – сказал он в сенате.

Ранее, 8 августа, Сальвини заявил, что в парламенте нет большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 г. Вице-премьер выразил недоверие правительству и призвал провести досрочные выборы. Нынешнее правительство, в состав которого в основном вошли члены Движения пяти звезд и «Лиги», было приведено к присяге 1 июня.

Выбор редактора
Политика
Новости

Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Две российские станции мониторинга ядерных испытаний, расположенные в якутском поселке Пеледуй и чукотском городе Билибино, возобновили передачу данных, сообщил секретарь подготовительной комиссии организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

«Входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний российские станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу и в данный момент направляют данные во Временный технический секретариат ОДВЗЯИ. Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций», – сообщил он.

В воскресенье, 10 августа, из-за проблем со связью была приостановлена передача данных с российских станций, находящихся в Дубне и Кирове. Ранее газета The Wall Street Journal 12 августа со ссылкой на Зербо сообщила, что сигнал также перестал поступать 13 августа со станций из Билибино и Залесово. Эксперты продолжают обращаться к российским коллегам с просьбой как можно быстрее восстановить передачу данных со станций, говорил Зербо изданию.

В четверг, 8 августа, на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое специалистов пострадали. В Северодвинске, находящемся в 40 км от места взрыва, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города утверждали, что угрозы здоровью населения нет. Позже «Росатом» сообщил, что взрыв произошел при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.

Выбор редактора
Политика
Новости

Оппозиционеры подали заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский подали заявки в правительство Москвы на проведение митинга 31 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Возможными местами проведения акций протеста в заявках указаны проспект Академика Сахарова или проспект Мира. Разрешенная численность – до 100 000 человек. Цель акции протеста: «Выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан».

«От предложенного мэрией на эту субботу, 24-го числа, Марьина мы отказались», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Ранее столичная мэрия отказала организаторам акций протеста в проведении митинга и шествия в центре Москвы 24 августа. Тогда заявку на проведение митинга подали координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев и Вихарева. Заявленное число участников было аналогичным – 100 000 человек. Организаторы просили мэрию разрешить шествие по проспекту Академика Сахарова, а также провести митинг на площади Победы. Целью этих акций было указано обеспечение равного доступа всех кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.

Митинг КПРФ за честные выборы в Москве. Фотографии

Выбор редактора
Технологии
Новости

ФАС оштрафовала CNN за превышение громкости в эфире

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала российского вещателя телеканала CNN – ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» на 200 000 руб. за нарушение требований закона «О рекламе», говорится в сообщении ведомства.

В частности, речь идет о таком нарушении, как «превышение допустимого уровня громкости звука» при показе информации о телеканале, а также ее логотипа.

Ранее ФАС в ходе проверки выявила, что громкость звука при трансляции фрагментов информации о CNN увеличена по сравнению с уровнем громкости звука прерываемой телепередачи от 1,6 до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow