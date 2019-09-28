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Умер режиссер Марк Захаров

Художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера. «Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», – сказал Варшавер. О времени и месте прощания и похорон будет объявлено позже.

В середине августа Захаров был госпитализирован с воспалением легких в одну из московских больниц. Через некоторое время его выписали, однако у режиссера началось повторное воспаление легких.

Захаров родился 13 октября 1933 г. в Москве. В 1955 г. окончил актерский факультет ГИТИСа. Сразу после окончания вуза начал заниматься режиссурой. С 1965 г. был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 г. – главным режиссером театра «Ленком», в котором проработал 46 лет. На счету режиссера почти 50 театральных постановок. Захаров также работал в кино, среди его картин «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен». Был режиссером 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем для 10 кинофильмов.

Захаров был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателем орденов Святого Станислава и Святого Александра Невского. Награжден государственной премией СССР (1987), госпремией Российской Федерации (1992, 1997 и 2002). Был лауреатом премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Чайка», награжден спецпризом кинопремии «Золотой орел».

Памяти режиссера Марка Захарова