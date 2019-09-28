Новости
Стиль жизни
Новости

Умер режиссер Марк Захаров

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера. «Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», – сказал Варшавер. О времени и месте прощания и похорон будет объявлено позже.

В середине августа Захаров был госпитализирован с воспалением легких в одну из московских больниц. Через некоторое время его выписали, однако у режиссера началось повторное воспаление легких.

Захаров родился 13 октября 1933 г. в Москве. В 1955 г. окончил актерский факультет ГИТИСа. Сразу после окончания вуза начал заниматься режиссурой. С 1965 г. был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 г. – главным режиссером театра «Ленком», в котором проработал 46 лет. На счету режиссера почти 50 театральных постановок. Захаров также работал в кино, среди его картин «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен». Был режиссером 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем для 10 кинофильмов.

Захаров был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателем орденов Святого Станислава и Святого Александра Невского. Награжден государственной премией СССР (1987), госпремией Российской Федерации (1992, 1997 и 2002). Был лауреатом премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Чайка», награжден спецпризом кинопремии «Золотой орел».

Памяти режиссера Марка Захарова

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Путин поедет на церемонию прощания с Шираком

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков. Траурная церемония состоится в понедельник, 30 сентября.

Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября на 87-м году жизни. Он был президентом на протяжении 12 лет – с 1995 по 2007 г. Ширак также дважды становился премьером страны и трижды – мэром Парижа.

Понедельник, 30 сентября, объявлен во Франции днем национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме инвалидов.

Памяти Жака Ширака

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

РБК узнал о планах Huawei запустить свой видеосервис в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei в ближайшие месяцы запустит в России свой видеосервис Huawei Video. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало. Точная дата запуска пока не назначена.

Huawei Video будет агрегировать контент различных видеоплатформ, в том числе российских, например Ivi и Megogo. По словам Гонсало, Huawei не планирует производить контент самостоятельно и конкурировать с такими сервисами, как Netflix или Spotify. В интересах компании – стать партнерами для них и сделать так, чтобы пользователи сами могли выбирать, где смотреть видео, пояснил он. Оплачивать контент разных платформ клиенты смогут через Huawei Video.

Гендиректор Megogo Виктор Чеканов сказал РБК, что он с интересом будет наблюдать за новым видеосервисом и находится в предвкушении будущего сотрудничества. Чеканов надеется, что партнерство с Huawei Video позволит Megogo приобрести новую аудиторию. Представитель Ivi отказался от комментариев.

Видеосервис Huawei был запущен в Китае три года назад, с 2018 г. он доступен в Италии и Испании. Сервис предназначен только для пользователей устройств Huawei и Honor (еще один бренд производителя). Стоимость подписки в Италии и Испании составляет 4,99 евро в месяц. Также пользователь может арендовать фильм или сериал на 48 часов за 2,99 евро.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Абоненты Tele2 пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Некоторые абоненты Tele2 в субботу столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в различных системах. Согласно его информации, жалобы начали поступать около 8.00 мск, наибольшее их число было зафиксировано около 13.00.

Более половины жалоб были связаны с работой мобильного интернета. С этой же проблемой столкнулись двое сотрудников «Ведомостей»: в промежутке между 12.00 и 13.00 они сообщили, что у них на Tele2 не работает интернет, звонки при этом проходят.

Треть жалоб на Downdetector связаны с мобильной связью оператора, остальные жалуются на сбой в работе всех сервисов. На момент публикации большинство жалоб поступали из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Краснодара, Самары, и Ярославля. О причинах сбоя Tele2 не сообщает.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

МЧС опровергло информацию о запрете курить на балконах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курить на балконах, а предупреждают об ответственности, заявила в субботу пресс-служба МЧС. «МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», – приводит «Интерфакс» слова пресс-службы.

Как пояснили в МЧС, новые требования запрещают использовать открытый огонь на балконах и лоджиях, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара, подчеркнула пресс-служба.

Два дня назад, 26 сентября, на официальном портале правовых актов было опубликовано постановление правительства с поправками в правила противопожарного режима. Одна из них вводит норму, запрещающую использовать открытый огонь в помещениях и на балконах. Новые правила должны вступить в силу с 1 октября. МЧС тогда подтвердило журналистам, что они предполагают запрет на курение на балконах.

Ведомство уточняло, что ответственность за нарушение новой нормы предусмотрена ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности). По ней действия, повлекшие пожар и повреждение имущества, наказываются штрафом, который для физлиц составляет от 4000 до 5000 руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

На загоревшемся в Южной Корее судне находились 10 российских моряков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Среди членов экипажа загоревшегося у берегов Южной Кореи судна было 10 россиян, в том числе и капитан корабля, сообщает ТАСС со ссылкой на консульство России в Сеуле. Никто их российских граждан серьезно не пострадал. Само судно является филиппинским, оно следовало под флагом Каймановых островов, а экипаж был интернациональным, уточнили дипломаты.

На месте случившегося работают спасатели, пожарные и полиция, причины возгорания выясняются, добавили в консульстве. Собеседник агентства уточнил, что в момент взрыва на корабле не велось ни ремонтных, ни погрузочных работ. Он предположил, что загорелось что-то в грузе, который перевозило судно.

Утром в субботу на грузовом судне, стоявшем в южнокорейском порту Ульсан, произошел взрыв с последующем возгоранием. Корабль перевозил нефтепродукты с Каймановых островов. По данным агентства «Рёнхап», на борту находились 25 человек, в том числе граждане России и Филиппин, все они были эвакуированы. Девять человек получили ранения, состояние одного моряка оценивается как тяжелое.

Огонь распространился на соседнее судно, на борту которого был 21 человек, все они спасены. Береговая охрана начала расследование. Находившиеся рядом суда были перемещены на безопасное расстояние во избежание дальнейшего распространения огня.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

СМИ сообщили об отставке спецпредставителя США по Украине

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщили в субботу телеканал CNN, издание The Daily Beast и некоторые другие американские СМИ со ссылкой на источники. По их данным, в пятницу Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему о своем решении.

Это произошло через день после того, как в СМИ был опубликован текст жалобы анонимного осведомителя, который заявил о давлении президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского. Волкера после этого вызвали в конгресс США, где запущена процедура импичмента Трампа.

Американские демократы считают, что Трамп во время состоявшегося летом телефонного разговора с Зеленским оказывал на него давление, чтобы добиться расследования в отношении сына своего политического соперника Джо Байдена. По мнению демократов, Волкер мог быть задействован в обсуждении этого дела с украинскими официальными лицами.

Бизнес
Новости

Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Котировки китайских компаний начали падать после того, как сразу несколько СМИ сообщили о возможном ограничении инвестиций США в Китай. Цена одной акции Alibaba Group упала на 5,26% до $165,8, JD.com – на 5,88% до $27,83, Pinduoduo – на 4,2% до $31,28, Baidu – на 3,67% до $101,21, NetEase – на 4,63% до $260,69 (данные на 15.57 по местному времени, 22.57 мск). Это американские компании, которые торгуются на американской бирже.

В пятницу сразу несколько изданий – Bloomberg, CNBC, Financial Times (FT) – сообщили, что США рассматривают возможное введение ограничений для американских инвесторов в Китай. По данным источника CNBC, администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает полный запрет на инвестиции со стороны США в Китай. Собеседники Bloomberg и FT говорят, что власти США могут инициировать делистинг китайских компаний с американских фондовых бирж.

Торговая война между США и Китаем идет с прошлого года. Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай в ответ также вводил пошлины. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Политика
Новости

Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова. По его словам, следователь принял такое решение из-за состояния здоровья Кудрявцева, которое за проведенный в СИЗО год значительно ухудшилось.

В июле 2018 г. «Коммерсантъ» сообщил, что научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцева подозревают в передаче секретной информации, которая попала в руки спецслужб страны НАТО, а занимался он «тематикой гиперзвуковых потоков», использовавшихся в том числе в оборонных проектах.

Позже стало известно, что ФСБ обвиняет Кудрявцева в том, что он передавал секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. В здании ЦНИИмаша в Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрия Пайсона в Москве прошли обыски. После этого Кудрявцева арестовали и поместили в СИЗО.

Коллеги ученого заявляли, что обмен информацией происходил в 2011–2013 гг. в рамках проекта по аэродинамике многоразовых космических кораблей, совместного с Минобрнауки России. Семья физика просила о помощи уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Правозащитная организация «Мемориал» признала его политзаключенным.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Матвиенко: большинство россиян не могут накопить на пенсию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект о гарантированном пенсионном продукте, подготовленный Минфином. В интервью «РИА Новости» она сказала, что у россиян нет достаточных накоплений, чтобы соответствующий закон заработал в полную силу.

Сейчас у значительной части населения такие доходы, которые не позволяют что-то отложить на увеличение пенсионного обеспечения в будущем, считает Матвиенко. По ее словам, практика увеличения пенсии за счет личных накоплений в мире является довольно распространенной. Однако она выразила сомнение, что это своевременное нововведение для России.

В этом году в России началась пенсионная реформа, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Согласно подписанному в октябре 2018 г. президентом Владимиром Путиным закону к людям предпенсионного возраста относятся граждане, которым до пенсии осталось пять лет.

Технологии
Новости

Deutsche Welle ответила на обвинения во вмешательстве в дела России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет по вещанию медиакорпорации Deutsche Welle (DW) считает, что работа издания в России не может вызывать нареканий, и отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела России, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

«Мы ожидаем, что российские власти позаботятся о том, чтобы все корреспонденты DW в России могли передавать информацию свободно и без ограничений», – заявил председатель совета по вещанию DW Карл Юстен.

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении немецкого информационного агентства DW аккредитации, сообщил 27 сентября руководитель комиссии Василий Пискарев. Депутаты обнаружили в действиях немецкого издания признаки оправдания экстремизма, а само СМИ обладает признаками иностранного агента, отметили в Госдуме.

В Госдуме в августе создали специальную комиссию, чтобы рассмотреть возможные факты вмешательства со стороны Google, Facebook, DW и посольства США в период прошедших протестов перед выборами в Мосгордуму. В вину DW депутаты поставили сообщение в Twitter 27 июля, в день несогласованной акции в Москве: «Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось». К твиту привязано видео, где протестующие кричат: «Москва, выходи!», т. е. в твите процитированы эти слова, хотя и без кавычек.

Депутаты предлагали руководству DW ответить на критику лично, но глава администрации генеральной дирекции DW Йоханнес Хоффман отказался, сославшись на то, что DW подотчетно немецким надзорным органам. Также депутаты 27 сентября заявили, что намерены проверить такие СМИ, как «Настоящее время», «Медуза», Русская служба BBC, «МБХ медиа», «Голос Америки» и «Радио Свобода». Какие именно материалы этих изданий привлекли внимание депутатов – не уточняется.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Эта информация появилась на фоне переговоров США и КНР о возможном перемирии в торговой войне.

На американских биржах торгуются крупные китайские компании. К примеру, Alibaba, JD.com, Baidu, Pinduoduo и др.

Кроме того, администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает запрет каких-либо финансовых вложений со стороны США в китайские компании, сообщает CNBC со ссылкой на источник.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 г. Американский президент Дональд Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай в ответ также вводил пошлины. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

С 1 сентября вступили в силу новые пошлины США на китайские товары на общую сумму $300 млрд. С 1 октября произойдет увеличение тарифов до 30% на другой перечень продукции из Китая стоимостью $250 млрд. Следующее повышение пошлин на ряд китайских товаров ожидается в декабре. Трамп требовал от американских компаний перенести в США производство, которое ведется ими в Китае.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow