Россия сыграет два матча в Санкт-Петербурге на футбольном Евро-2020

Сборная России сыграет в Петербурге с командой Бельгии и еще с одной сборной (эта команда станет известна 30 ноября по итогам жеребьевки турнира или весной по итогам стыковых матчей). Еще одним соперником российской команды на групповом этапе станет сборная Дании, которая все свои игры на групповой стадии сыграет в Копенгагене.