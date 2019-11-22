Россия сыграет два матча в Санкт-Петербурге на футбольном Евро-2020
Сборная Россия по футболу сыграет два матча в Санкт-Петербурге на групповом этапе чемпионата Европы в 2020 г. Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в пятницу, 22 ноября, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
Сборная России сыграет в Петербурге с командой Бельгии и еще с одной сборной (эта команда станет известна 30 ноября по итогам жеребьевки турнира или весной по итогам стыковых матчей). Еще одним соперником российской команды на групповом этапе станет сборная Дании, которая все свои игры на групповой стадии сыграет в Копенгагене.
Чемпионат Европы по футболу в 2020 г. впервые пройдет в 12 городах разных европейских стран. В Санкт-Петербурге пройдут три мачта группового этапа и один четвертьфинал. На прошлом континентальном чемпионате сборная России не смогла выйти из группы.