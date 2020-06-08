Третьяковская галерея и Пушкинский музей объявили сроки открытия для посетителей
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина откроется не раньше 10 июля, до этого времени музей будет вести техническую подготовку к открытию и к встрече с посетителями» передает «Интерфакс» слова представителя музея. Первые выставки, которые пройдут после открытия музея — «Тату» и «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина».
Третьяковская галерея откроется 16 июня, сообщили «Интерфаксу» в галерее — именно с этого срока музеи Москвы вправе открыться для посетителей. Гости музея смогут посетить выставку «Русская сказка: от Васнецова до сих пор», сроки экспозиции были продлены.
Пушкинский музей и Третьяковская галерея были одними из первых учреждений культуры, которые закрылись для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса. Пушкинский музей отменил посещения 17 марта, Третьяковская галерея — 18 марта, вскоре после рекомендаций Минкульта о прекращении групповых экскурсий. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил план снятия ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, по нему музеи и выставочные залы смогут открыться для посетителей с 16 июня. На первых этапах московские музеи должны будут ограничивать число одновременно находящихся посетителей, а билеты будут выдаваться только в электронном виде.