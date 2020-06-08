Третьяковская галерея и Пушкинский музей объявили сроки открытия для посетителей

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина откроется не раньше 10 июля, до этого времени музей будет вести техническую подготовку к открытию и к встрече с посетителями» передает «Интерфакс» слова представителя музея. Первые выставки, которые пройдут после открытия музея — «Тату» и «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина».