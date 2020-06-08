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Третьяковская галерея и Пушкинский музей объявили сроки открытия для посетителей

Ведомости

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина откроется не раньше 10 июля, до этого времени музей будет вести техническую подготовку к открытию и к встрече с посетителями» передает «Интерфакс» слова представителя музея. Первые выставки, которые пройдут после открытия музея — «Тату» и «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина».

Третьяковская галерея откроется 16 июня, сообщили «Интерфаксу» в галерее — именно с этого срока музеи Москвы вправе открыться для посетителей. Гости музея смогут посетить выставку «Русская сказка: от Васнецова до сих пор», сроки экспозиции были продлены.

Пушкинский музей и Третьяковская галерея были одними из первых учреждений культуры, которые закрылись для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса. Пушкинский музей отменил посещения 17 марта, Третьяковская галерея — 18 марта, вскоре после рекомендаций Минкульта о прекращении групповых экскурсий. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил план снятия ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, по нему музеи и выставочные залы смогут открыться для посетителей с 16 июня. На первых этапах московские музеи должны будут ограничивать число одновременно находящихся посетителей, а билеты будут выдаваться только в электронном виде.

Ранее по теме: The Art Newspaper Russia опубликовала рейтинг самых посещаемых музеев России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных