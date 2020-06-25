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Стриминговый сервис HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром»

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Стриминговый сервис HBO Max вернул в каталог доступных для просмотра фильмов кинокартину режиссера Виктора Флеминга «Унесенные ветром», пишут The Hollywood Reporter и Variety. Около двух недель назад фильм был удален из каталога на фоне протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Теперь фильм снабжен комментариями изображенных в картине «этических и расовых предрассудков». Перед показом первой части «Унесенных ветром» зрителям будут предложено видео, на котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт рассказывает о критике стереотипного изображения афроамериканцев-рабов. Зрители также будут иметь возможность ознакомиться с дополнительными материалами о картине.

Перед второй частью фильма зрителям предлагается посмотреть видео дискуссии «Сложное наследие «Унесенных ветром», состоявшейся на кинофестивале TCM в апреле прошлого года.

Ранее HBO Max сообщила, что «Унесенные ветром» – это «продукт своего времени». Сервис признал, что нельзя оставлять картину доступной к просмотру без объяснения контекста.

Фильм «Унесенные ветром» был снят в 1939 г. по роману Маргарет Митчелл о событиях Гражданской войны в США. Он получил восемь премий «Оскар».

Ранее по теме: Фильм «Унесенные ветром» убрали с видеосервиса HBO Max из-за расизма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных