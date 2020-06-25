Стриминговый сервис HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром»

Теперь фильм снабжен комментариями изображенных в картине «этических и расовых предрассудков». Перед показом первой части «Унесенных ветром» зрителям будут предложено видео, на котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт рассказывает о критике стереотипного изображения афроамериканцев-рабов. Зрители также будут иметь возможность ознакомиться с дополнительными материалами о картине.