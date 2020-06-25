Стриминговый сервис HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром»
Стриминговый сервис HBO Max вернул в каталог доступных для просмотра фильмов кинокартину режиссера Виктора Флеминга «Унесенные ветром», пишут The Hollywood Reporter и Variety. Около двух недель назад фильм был удален из каталога на фоне протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Теперь фильм снабжен комментариями изображенных в картине «этических и расовых предрассудков». Перед показом первой части «Унесенных ветром» зрителям будут предложено видео, на котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт рассказывает о критике стереотипного изображения афроамериканцев-рабов. Зрители также будут иметь возможность ознакомиться с дополнительными материалами о картине.
Перед второй частью фильма зрителям предлагается посмотреть видео дискуссии «Сложное наследие «Унесенных ветром», состоявшейся на кинофестивале TCM в апреле прошлого года.
Ранее HBO Max сообщила, что «Унесенные ветром» – это «продукт своего времени». Сервис признал, что нельзя оставлять картину доступной к просмотру без объяснения контекста.
Фильм «Унесенные ветром» был снят в 1939 г. по роману Маргарет Митчелл о событиях Гражданской войны в США. Он получил восемь премий «Оскар».