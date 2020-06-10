Фильм «Унесенные ветром» убрали с видеосервиса HBO Max из-за расизма
Стриминговая платформа HBO Max временно убрала из открытого доступа фильм «Унесенные ветром», сообщает The Hollywood Reporter. Представитель платформы рассказал изданию, что такое решение принято, потому что в фильме транслируются «некоторые этические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были распространенным явлением в американском обществе» в 1939 г., когда картина была снята.
В HBO пообещали, что позже вернут фильм на платформу, но «вместе с обсуждением его исторического контекста и порицанием тех самых изображений». Представитель компании отметил, что фильм представят без изменений.
На решение убрать фильм с платформы повлияло письмо сценариста Джона Ридли, получившего «Оскар» за сценарий к фильму «12 лет рабства». Он раскритиковал «Унесенные ветром» и призвал HBO Max убрать картину из доступа, поскольку она «увековечивает некоторые самые болезненные стереотипы цветных людей», сообщал Los Angeles Times.
В США с конца мая продолжаются общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. На их фоне телеканал Paramount Network отказался показывать сериал «Полицейские» (Cops), писал Holywood Reporter. Кроме того, из-за шуток о разных национальностях BBC убрал со своих видеосервисов комедийное шоу Little Britain, вышедшее еще в 2003 г.