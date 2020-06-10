Фильм «Унесенные ветром» убрали с видеосервиса HBO Max из-за расизма

Стриминговая платформа HBO Max временно убрала из открытого доступа фильм «Унесенные ветром», сообщает The Hollywood Reporter. Представитель платформы рассказал изданию, что такое решение принято, потому что в фильме транслируются «некоторые этические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были распространенным явлением в американском обществе» в 1939 г., когда картина была снята.