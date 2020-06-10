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Фильм «Унесенные ветром» убрали с видеосервиса HBO Max из-за расизма

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Стриминговая платформа HBO Max временно убрала из открытого доступа фильм «Унесенные ветром», сообщает The Hollywood Reporter. Представитель платформы рассказал изданию, что такое решение принято, потому что в фильме транслируются «некоторые этические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были распространенным явлением в американском обществе» в 1939 г., когда картина была снята.

В HBO пообещали, что позже вернут фильм на платформу, но «вместе с обсуждением его исторического контекста и порицанием тех самых изображений». Представитель компании отметил, что фильм представят без изменений.

На решение убрать фильм с платформы повлияло письмо сценариста Джона Ридли, получившего «Оскар» за сценарий к фильму «12 лет рабства». Он раскритиковал «Унесенные ветром» и призвал HBO Max убрать картину из доступа, поскольку она «увековечивает некоторые самые болезненные стереотипы цветных людей», сообщал Los Angeles Times.

В США с конца мая продолжаются общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. На их фоне телеканал Paramount Network отказался показывать сериал «Полицейские» (Cops), писал Holywood Reporter. Кроме того, из-за шуток о разных национальностях BBC убрал со своих видеосервисов комедийное шоу Little Britain, вышедшее еще в 2003 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных