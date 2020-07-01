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Серебренников заявил об отсутствии денег на возмещение ущерба Минкультуры

Ведомости

Осужденный на три года лишения свободы условно режиссер Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег для возмещения многомиллионного ущерба Минкультуры. «Я живу в Москве. Я могу выехать в любое место в России из Москвы, но страну не могу покинуть, пока не выплачу большую сумму Минкульту, которой у меня определенно нет», — заявил он в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Он также заявил, что в день оглашения приговора был готов к реальному сроку. «Я был готов ко всему, потому что мне казалось очевидным, что они хотят крови», — сказал он. Серебренников считает, что его хотели «сделать виновным во всем». В чем именно, он не стал уточнять. Серебренников также заявил, что не согласен с приговором. Он надеется, что «придет день», когда его оправдают.

Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, а также оштрафовал на 800 000 руб. Режиссер был признан виновным в особо крупном мошенничестве при реализации театрального проекта «Платформа». Пострадавшей стороной по данному делу было признано Минкультуры. Ущерб ведомству составил почти 129 млн руб. Серебренникова и других фигурантов дела суд обязал солидарно возместить эту сумму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных