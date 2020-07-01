Серебренников заявил об отсутствии денег на возмещение ущерба Минкультуры

Он также заявил, что в день оглашения приговора был готов к реальному сроку. «Я был готов ко всему, потому что мне казалось очевидным, что они хотят крови», — сказал он. Серебренников считает, что его хотели «сделать виновным во всем». В чем именно, он не стал уточнять. Серебренников также заявил, что не согласен с приговором. Он надеется, что «придет день», когда его оправдают.