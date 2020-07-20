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Умер создатель символа Олимпиады-80 Виктор Чижиков

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На 85-м году жизни умер народный художник России, создатель символа Олимпиады-80 Виктор Чижиков. О его смерти на странице в Facebook сообщило издательство «АСТ Дети».

«Чижиков – ярчайший представитель послевоенного поколения мастеров книжной иллюстрации. С конца 50-х гг. и до последних лет он рисовал для детей и для взрослых – книжки, карикатуры, шаржи, смешные рисунки для журналов», ‒ отметили в издательстве. Чижиков одним из первых российских художников был награжден престижнейшим дипломом имени Андерсена за иллюстрации к книге «Доктор Айболит».

Чижиков также создавал рисунки к детским книгам для издательств «Малыш» и «Детская литература», журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных