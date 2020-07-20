Умер создатель символа Олимпиады-80 Виктор Чижиков

«Чижиков – ярчайший представитель послевоенного поколения мастеров книжной иллюстрации. С конца 50-х гг. и до последних лет он рисовал для детей и для взрослых – книжки, карикатуры, шаржи, смешные рисунки для журналов», ‒ отметили в издательстве. Чижиков одним из первых российских художников был награжден престижнейшим дипломом имени Андерсена за иллюстрации к книге «Доктор Айболит».