Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов
Умер режиссер анимационных фильмов «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города» Александр Боголюбов. Ему было 86 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
Боголюбов родился 29 декабря 1934 г. Он окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театральных искусств в 1962 г. Позднее работал режиссером и режиссером-постановщиком анимационных фильмов в студии творческого объединения «Экран».
Среди его работ ‒ «Приключения Незнайки и его друзей» (1972), «Волшебник Изумрудного города (1973), «Бумеранг» (1976), «Мелодия на два голоса» (1980), «Батальоны просят огня» (1985).