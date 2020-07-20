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Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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На 72-м году жизни скончался ведущий прогноза погоды Александр Беляев, сообщил в Twitter телеведущий Андрей Малахов. По мнению Малахова, Беляев был человеком-праздником, превратившим прогноз погоды в маленькое шоу.

В Институте географии РАН изданию РБК подтвердили смерть Беляева. Он умер в реанимации сегодня ночью, уточнили в институте.

Несколько лет назад Беляев рассказывал, что у него обнаружили онкологию. По информации телеканала «Дождь», у Беляева был рак легких. Телеведущему сделали несколько операций. Из-за болезни в 2018 г. он был вынужден уйти с телевидения.

Беляев окончил географический факультет МГУ по специальности «гидрология суши». С 1998 г. он был бессменным ведущим прогноза погоды на НТВ. Передачи о погоде он также вел на телеканале «Россия» и детских каналах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных