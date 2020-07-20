Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
На 72-м году жизни скончался ведущий прогноза погоды Александр Беляев, сообщил в Twitter телеведущий Андрей Малахов. По мнению Малахова, Беляев был человеком-праздником, превратившим прогноз погоды в маленькое шоу.
Несколько лет назад Беляев рассказывал, что у него обнаружили онкологию. По информации телеканала «Дождь», у Беляева был рак легких. Телеведущему сделали несколько операций. Из-за болезни в 2018 г. он был вынужден уйти с телевидения.
Беляев окончил географический факультет МГУ по специальности «гидрология суши». С 1998 г. он был бессменным ведущим прогноза погоды на НТВ. Передачи о погоде он также вел на телеканале «Россия» и детских каналах.