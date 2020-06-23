Умер режиссер фильмов «Бэтмен навсегда» и «Призрак оперы» Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке на 81-м году жизни умер кинорежиссер Джоэл Шумахер, известный по таким своим картинам, как «Бэтмен навсегда», «Призрак оперы», «Телефонная будка». О смерти Шумахера, который страдал от онкозаболевания, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя режиссера.
Шумахер пришел в кино из мира моды. Он начинал свою голливудскую карьеру как художник по костюмам, имея за плечами два дизайнерских образования — в Parsons The New School for Design и Fashion Institute of Technology.
Среди самых известных фильмов режиссера — «Призрак оперы», «Коматозники», «Бэтмен и Робин», «Бэтмен навсегда», «С меня хватит», «Что скрывает ложь», «Время убивать», «Номер 23», «Телефонная будка» и другие.
Его последними режиссерскими работами был «Чужой дом» с Николь Кидман в главной роли в 2011 г. и две серии первого сезона сериала «Карточный домик» Дэвида Финчера в 2013 г.