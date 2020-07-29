Автопортрет Рембрандта продали на аукционе за рекордные $18,7 миллиона
Автопортрет кисти Рембрандта Харменса ван Рейна (1606–1669) продали на аукционе в Лондоне за £14,5 млн (около $18,7 млн). Об этом сообщается на странице лота на сайте аукционного дома Sotheby's. По данным Sotheby's, сумма, за которую картина ушла с молотка, стала рекордной для автопортрета голландского художника.
Автопортрет продали на торгах аукционного дома Sotheby's под названием «От Рембрандта до Рихтера». Предварительная оценочная стоимость лота №12 с автопортретом Рембрандта составляла £12–16 млн ($15–20 млн). Стоимость картины, по которой она была продана на торгах в два раза превысила цену 2003 г. Тогда автопортрет продали на торгах за £6,9 млн. Автопортрет Рембрандта был написан в 1632 г., на нем знаменитому голландскому художнику 26 лет. Картина считается редкой, потому что это один из двух автопортретов, где изобразил себя в парадной одежде и один из трех, которые хранятся в частных коллекциях. Всего же художник создал 80 автопортретов. Рембрандт за свою жизнь создал не менее 80 автопортретов, но этот считается редким — один из двух, в которых он изобразил себя в парадной одежде. Это один из трех автопортретов голландца, хранящихся в частных коллекциях.
Топ-лотом аукционного вечера, передает ТАСС, стал портрет в стиле абстракционизма кисти испанского художника Жоана Миро (1893-1983). Работа «Живопись (Женщина в красной шляпе)» нашла нового владельца за £23,7 млн ($30,5 млн) при изначальной оценочной стоимости в £20-30 млн. Для работ Миро эта сумма рекордной не стала. В два раза выше изначальной оценочной стоимости ушел триптих под названием «Вид на Средиземное море, 2017», созданный британским уличным художником Бэнкси. Он посвящен теме кризиса с мигрантами в Европе. Картины выполнены в стиле романтических морских пейзажей XIX века, к которым добавлены изображения современных спасательных жилетов и кругов, выброшенных на берег. Пейзажи продали за £2,23 млн ($2,9 млн) при эстимейте в £800 тыс.-1,2 млн ($1-1,5 млн). Ранее Sotheby's сообщи, что средства от продажи этого лота пойдут на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан. Рядом с больницей, у стены, разделяющей Израиль и Палестину, работает гостиница The Walled Off Hotel. Ее открыл Бэнкси в 2017 г., а триптих демонстрировался в холле отеля.
Общая выручка торгов «От Рембрандта до Рихтера», охватывающих пятисотлетнюю историю мирового искусства, составила £149,7 млн ($193 млн), при этом сразу пять лотов преодолели отметку в $10 млн, сообщили ТАСС в аукционном доме Sotheby's, который провел во вторник торги в Лондоне. Коллекционерам был предложен 71 лот. Скульптура «Стоящая женщина» швейцарского скульптора Альберто Джакометти (1901-1966) ушла за £10,7 млн ($13,8 млн). Пейзаж современного германского художника Герхарда Рихтера продали за £10,5 млн ($13,5 млн) и абстрактный натюрморт Фернана Леже — за £12,2 млн ($15,7 млн). Выполненный углем портрет Пабло Пикассо (1881-1973) ушел за £7,3 млн ($9,4 млн), а две работы Василия Кандинского (1866-1944) были проданы за £1,27 млн ($1,6 млн) каждая, что значительно выше предварительных оценок.