Автопортрет Рембрандта продали на аукционе за рекордные $18,7 миллиона

Автопортрет продали на торгах аукционного дома Sotheby's под названием «От Рембрандта до Рихтера». Предварительная оценочная стоимость лота №12 с автопортретом Рембрандта составляла £12–16 млн ($15–20 млн). Стоимость картины, по которой она была продана на торгах в два раза превысила цену 2003 г. Тогда автопортрет продали на торгах за £6,9 млн. Автопортрет Рембрандта был написан в 1632 г., на нем знаменитому голландскому художнику 26 лет. Картина считается редкой, потому что это один из двух автопортретов, где изобразил себя в парадной одежде и один из трех, которые хранятся в частных коллекциях. Всего же художник создал 80 автопортретов. Рембрандт за свою жизнь создал не менее 80 автопортретов, но этот считается редким — один из двух, в которых он изобразил себя в парадной одежде. Это один из трех автопортретов голландца, хранящихся в частных коллекциях.