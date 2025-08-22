Пелагея стала послом «Интервидения»
Певица Пелагея стала послом «Интервидения». Об этом «Ведомостям» сообщили организаторы конкурса.
Пелагея – заслуженная артистка РФ, ставшая популярной благодаря своей манере исполнения народных песен и романсов в направлении фолк-рок. «Она с детства блистала на сцене, выступая перед главными лицами государства и участвуя в самых популярных проектах», – указано в сообщении.
До этого официальными послами стали артисты Дима Билан и Клава Кока (Клавдия Высокова).
Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 г. в Москве. В МИД России сообщали, что участие подтвердила 21 страна. Стран – членов ЕС в этом списке нет.
От России выступит Shaman (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу». От США выступит американский певец и автор песен Брэндон Ховард, которого СМИ называют непризнанным сыном Майкла Джексона.