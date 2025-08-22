Пелагея стала послом «Интервидения»

Пелагея – заслуженная артистка РФ, ставшая популярной благодаря своей манере исполнения народных песен и романсов в направлении фолк-рок. «Она с детства блистала на сцене, выступая перед главными лицами государства и участвуя в самых популярных проектах», – указано в сообщении.