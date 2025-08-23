Хоккеист Александр Овечкин стал послом «Интервидения-2025»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский хоккеист Александр Овечкин стал пятым послом международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Об этом ТАСС сообщили представители конкурса.
22 августа стало известно, что певица Пелагея стала послом «Интервидения». До этого официальными послами стали артисты Дима Билан, Клава Кока и группа Ay Yola.
Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 г. в Москве. В МИД России сообщали, что участие подтвердила 21 страна. Стран – членов ЕС в этом списке нет.
От России выступит исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу». От США выступит американский певец и автор песен Брэндон Ховард, которого СМИ называют непризнанным сыном Майкла Джексона.