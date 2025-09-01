Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» от HBO

Издание подчеркивает, что информация о том, что Дэвис единственный по указанному критерию, пока предварительная. В фильмах актер также играл Крюкохвата, однако в сериале эта роль будет отдана другому исполнителю. Кроме того, Дэвис появлялся во франшизах «Звездные войны», «Лепрекон» и сыграл главную роль в фильме «Уиллоу».