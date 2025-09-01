Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» от HBO
Уорвик Дэвис станет единственным актером из оригинальной серии фильмов «Гарри Поттер», который вернется к своей роли в одноименном сериале компании HBO, пишет The Hollywood Reporter. Он вновь сыграет профессора Филиуса Флитвика.
Издание подчеркивает, что информация о том, что Дэвис единственный по указанному критерию, пока предварительная. В фильмах актер также играл Крюкохвата, однако в сериале эта роль будет отдана другому исполнителю. Кроме того, Дэвис появлялся во франшизах «Звездные войны», «Лепрекон» и сыграл главную роль в фильме «Уиллоу».
19 августа HBO представила актеров, которые сыграют в новом сериале детей Уизли. Компания опубликовала их совместное селфи. Близнецами Фредом и Джорджем Уизли станут братья Тристан и Габриэль Харланд, роль Перси Уизли отдадут Руари Спунер, а Джинни Уизли – Грейси Кокрейн. Роном будет Аластер Стаут.
Об официальном старте съемок телесериала стало известно 14 июля. Роли главных героев, помимо Стаута, исполнят Доминик Маклафлин (Гарри) и Арабелла Стэнтон (Гермиона). Сериал производят на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании. Там же создавались создавались фильмы оригинальной киносаги по произведениям Джоан Роулинг.