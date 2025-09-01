Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» от HBO

Ведомости

Уорвик Дэвис станет единственным актером из оригинальной серии фильмов «Гарри Поттер», который вернется к своей роли в одноименном сериале компании HBO, пишет The Hollywood Reporter. Он вновь сыграет профессора Филиуса Флитвика.

Издание подчеркивает, что информация о том, что Дэвис единственный по указанному критерию, пока предварительная. В фильмах актер также играл Крюкохвата, однако в сериале эта роль будет отдана другому исполнителю. Кроме того, Дэвис появлялся во франшизах «Звездные войны», «Лепрекон» и сыграл главную роль в фильме «Уиллоу».

19 августа HBO представила актеров, которые сыграют в новом сериале детей Уизли. Компания опубликовала их совместное селфи. Близнецами Фредом и Джорджем Уизли станут братья Тристан и Габриэль Харланд, роль Перси Уизли отдадут Руари Спунер, а Джинни Уизли – Грейси Кокрейн. Роном будет Аластер Стаут.

Об официальном старте съемок телесериала стало известно 14 июля. Роли главных героев, помимо Стаута, исполнят Доминик Маклафлин (Гарри) и Арабелла Стэнтон (Гермиона). Сериал производят на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании. Там же создавались создавались фильмы оригинальной киносаги по произведениям Джоан Роулинг.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных