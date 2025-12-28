Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

В Москве состоялась премьера мультижанрового спектакля «Морозко»

Ведомости

В Национальном центре «Россия» прошла премьера мультижанрового спектакля «Морозко», сообщили на сайте центра. В основе постановки – русская народная сказка в современной интерпретации.

Сюжет повествует о обычной семье, которая традиционно ставила домашние спектакли по русским сказкам накануне Нового года, однако со временем члены семьи погрузились в мир смартфонов и объединяющая традиция была утрачена.

По словам главного режиссера и сценариста Чулпан Пиотровской, ключевая особенность спектакля – органичное соединение балета, оперы, фолка и художественной хореографии. В спектакле задействованы ведущие артисты Большого театра и «Кремлевского балета», музыкальная фольклорная группа «Бурановские бабушки», главная Баба‑яга страны By BABA YAGA и многие другие.

Следующие показы запланированы в Национальном центре «Россия» 28 и 30 декабря, а также с 6 по 11 января. Заключительный спектакль пройдет 14  января.

В 2024 г. Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Это масштабная культурно-просветительская инициатива, выросшая из одноименной выставки. Главная задача центра – это сохранение и продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Президент также поддержал идею распространения проекта в регионы, сделав его всероссийским. Во Владивостоке 7 сентября открылся первый филиал Национального центра (НЦ) «Россия».

 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её