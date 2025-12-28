В Москве состоялась премьера мультижанрового спектакля «Морозко»
В Национальном центре «Россия» прошла премьера мультижанрового спектакля «Морозко», сообщили на сайте центра. В основе постановки – русская народная сказка в современной интерпретации.
Сюжет повествует о обычной семье, которая традиционно ставила домашние спектакли по русским сказкам накануне Нового года, однако со временем члены семьи погрузились в мир смартфонов и объединяющая традиция была утрачена.
По словам главного режиссера и сценариста Чулпан Пиотровской, ключевая особенность спектакля – органичное соединение балета, оперы, фолка и художественной хореографии. В спектакле задействованы ведущие артисты Большого театра и «Кремлевского балета», музыкальная фольклорная группа «Бурановские бабушки», главная Баба‑яга страны By BABA YAGA и многие другие.
Следующие показы запланированы в Национальном центре «Россия» 28 и 30 декабря, а также с 6 по 11 января. Заключительный спектакль пройдет 14 января.
В 2024 г. Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Это масштабная культурно-просветительская инициатива, выросшая из одноименной выставки. Главная задача центра – это сохранение и продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Президент также поддержал идею распространения проекта в регионы, сделав его всероссийским. Во Владивостоке 7 сентября открылся первый филиал Национального центра (НЦ) «Россия».