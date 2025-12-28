В Москве состоялась премьера мультижанрового спектакля «Морозко»

В 2024 г. Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Это масштабная культурно-просветительская инициатива, выросшая из одноименной выставки. Главная задача центра – это сохранение и продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Президент также поддержал идею распространения проекта в регионы, сделав его всероссийским. Во Владивостоке 7 сентября открылся первый филиал Национального центра (НЦ) «Россия».