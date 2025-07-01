Национальный центр «Россия» отметил год работы
Ровно год назад президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» – масштабной культурно-просветительской инициативы, выросшей из одноименной выставки. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.
«Нам есть что показать, есть чем гордиться, но важно еще и красиво и талантливо это преподнести. Национальный центр будем создавать – это решено», – заявил тогда глава государства. Президент также поддержал идею распространения проекта в регионы, сделав его всероссийским.
За семь месяцев Национальный центр провел более 10 000 экскурсий и различных мероприятий.
В декабре 2024 г. Путин обозначил главную задачу Национального центра «Россия» – это сохранение и продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей.