Путин назвал задачей национального центра «Россия» продвижение ценностей страны

Путин отметил, что солидарность и сплочённость людей, вера в страну и победу имеют огромную ценность. Эти качества, по его словам, рождаются из общего понимания коренных и суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить историческую память, духовность и традиции. Он подчеркнул, что эти общие ценности должны сохраняться и продвигаться, в том числе с помощью национального центра «Россия», где он выступал.