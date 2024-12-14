Путин назвал задачей национального центра «Россия» продвижение ценностей страны
Президент России Владимир Путин обозначил главную задачу национального центра «Россия» – это сохранение и продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом глава государства заявил в своем выступлении на XXII съезде партии «Единая Россия».
Путин отметил, что солидарность и сплочённость людей, вера в страну и победу имеют огромную ценность. Эти качества, по его словам, рождаются из общего понимания коренных и суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить историческую память, духовность и традиции. Он подчеркнул, что эти общие ценности должны сохраняться и продвигаться, в том числе с помощью национального центра «Россия», где он выступал.
Путин впервые посетил национальный центр «Россия», говорится на сайте центра. Он был создан по распоряжению президента для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе.