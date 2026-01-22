Количество посетителей «ГЭС-2» сократилось почти на 100 000 человек в 2025 году

С ноября вход на экспозиции на -1 и 2 этажах в «ГЭС-2» сделали платным. Теперь билет выставку -1 этажа составит 600 руб., 2 этажа – 400 руб., а единый билет – 1000 руб. При этом единый билет можно купить, если в «ГЭС-2» одновременно проходит от трех выставок.