Количество посетителей «ГЭС-2» сократилось почти на 100 000 человек в 2025 году

Количество посетителей «ГЭС-2» сократилось почти на 100 000 человек в 2025 годуОсенью институция ввела платный вход на выставки
Дом культуры «ГЭС-2» посетили 909 498 человек в прошлом году после 1 млн человек в 2024 г. Это следует из итогов работы институции в 2025 г.
С ноября вход на экспозиции на -1 и 2 этажах в «ГЭС-2» сделали платным. Теперь билет выставку -1 этажа составит 600 руб., 2 этажа – 400 руб., а единый билет – 1000 руб. При этом единый билет можно купить, если в «ГЭС-2» одновременно проходит от трех выставок.
В прошлом году «ГЭС-2» представил 11 выставочных проектов, провел 35 концертов, включая 10 премьер, показал 188 фильмов, провел две международное конференции и организовал 1908 мероприятий публичной программы.
На этот год дом культуры запланировал выставки «Весь мир здесь обретает дом» о наследии лауреата Нобелевской премии по литературе Рабиндраната Тагора (зима–весна 2026 г.), «Кризис жанра. Натюрморт, портрет, пейзаж» (рабочее название, со 2 июля 2026-го по 10 января 2027 г.), экспозицию о феномене холода «Формулы вечности» (26 февраля – 19 июля 2026 г.) и др.