Британская киноакадемия назвала номинантов на премию BAFTA

В ночь на 17 февраля в Лондоне прошла 78-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Больше всего статуэток – по четыре – взяли картины «Конклав» и «Бруталист». Фильмы и актеры, отмеченные самой престижной кинонаградой Великобритании, – в галерее «Ведомостей».

Триллер Эдварда Бергера «Конклав» стал победителем в главной номинации – «Лучший фильм». Также картина была удостоена награды в категории «Лучший британский фильм». Эдвард Бергер получил премию за лучший адаптированный сценарий, а Ник Эмерсон – за монтаж данной киноленты. / Access Entertainment