Главная / Стиль жизни /

Британская киноакадемия назвала номинантов на премию BAFTA

Номинантами на «Лучший фильм» стали «Марти Великолепный» и «Битва за битвой»
Ведомости

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию BAFTA.

За награду в номинации «Лучший фильм» поборются:

  • «Гамнет», 

  • «Марти Великолепный», 

  • «Битва за битвой», 

  • «Сентиментальная ценность» 

  • «Грешники». 

В номинации «Лучший британский фильм» названы: «28 лет спустя», «Баллада об острове Уоллис», «Бриджет Джонс. Без ума от мальчишки», «Умри, моя любовь», «Я значит Ястреб», «Гамнет», «Я ругаюсь», «Мистер Бертон», «Седло», «Стив».

Награду «Лучший режиссер» могут получить Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Хлоя Чжао («Гамнет»), Райан Куглер («Грешники»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»), Джош Сафди («Марти Великолепный») и Йоргос Лантимос («Бугония»). 

Номинантами «Лучший актер» стали Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Джесси Племонс («Бугония»), Майкл Б.Джордан («Грешники»), Итан Хоук («Голубая луна»), Роберт Арамайо («Я ругаюсь»). Номинантами на звание «Лучшей актрисы»: Джесси Бакли («Гамнет»), Роуз Берн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Рената Рейнсве («Сентиментальная ценность»), Эмма Стоун («Бугония»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Чейз Инфинити («Битва за битвой»).

Церемония вручения премии BAFTA состоится 22 февраля в Лондоне.

Кто стал победителем премии BAFTA
В ночь на 17 февраля в Лондоне прошла 78-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Больше всего статуэток – по четыре – взяли картины «Конклав» и «Бруталист». Фильмы и актеры, отмеченные самой престижной кинонаградой Великобритании, – в галерее «Ведомостей».Триллер Эдварда Бергера «Конклав» стал победителем в главной номинации – «Лучший фильм». Также картина была удостоена награды в категории «Лучший британский фильм». Эдвард Бергер получил премию за лучший адаптированный сценарий, а Ник Эмерсон – за монтаж данной киноленты.
1  / 9

В ночь на 17 февраля в Лондоне прошла 78-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Больше всего статуэток – по четыре – взяли картины «Конклав» и «Бруталист». Фильмы и актеры, отмеченные самой престижной кинонаградой Великобритании, – в галерее «Ведомостей».


Триллер Эдварда Бергера «Конклав» стал победителем в главной номинации – «Лучший фильм». Также картина была удостоена награды в категории «Лучший британский фильм». Эдвард Бергер получил премию за лучший адаптированный сценарий, а Ник Эмерсон – за монтаж данной киноленты.

/ Access Entertainment

22 января Американская киноакадемия представила претендентов на премию «Оскар» в 2026 г. Американский фильм «Грешники» режиссера Райана Куглера получил рекордное количество номинаций: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая песня» и «Лучший саундтрек».

За награду в номинации «Лучший фильм» также поборются «Битва за битвой», «Марти Великолепный», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Сны поездов», «Франкенштейн», F1, «Бугония» и «Гамнет».

Читайте также:Премия «Оскар»: как проходит и за что вручается награда
