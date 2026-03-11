Журналисты Reuters раскрыли личность художника Бэнкси

Журналисты Reuters раскрыли личность художника БэнксиОн использовал самое популярное имя в Великобритании
Журналистам Reuters удалось раскрыть личность британского уличного художника Бэнкси. Его настоящее имя – Робин Ганнингем.
Это имя появлялось в статье Mail on Sunday о художнике в 2008 г., но после публикации материала «следы Ганнингема оборвались». Это имя больше не появлялось в британских государственных архивах. Позже выяснилось, что Ганнингем сменил имя на «одно из самых популярных имен среди британских мужчин» по данным компании GBG. Теперь его имя в документах – Дэвид Джонс.
Узнать личность художника агентству удалось благодаря его поездке на Украину в октябре 2022 г., где он создал одну из своих работ. Тогда он посетил страну вместе с фотографом-документалистом Джайлсом Дьюли и сооснователем группы Massive Attack и художником Робертом Дель Ная. Прежде фанаты считали, что за образом Бэнкси скрывался именно Дель Ная.
«В день, когда Дулей и Дель Ная въехали на Украину, границу в том же месте пересек некий “Дэвид Джонс”. Источник также сообщил нам дату рождения, указанную в паспорте Джонса. Она совпадала с датой рождения Робина Ганнингема», – говорится в расследовании.
Reuters пишет, что Бэнкси построил бизнес-империю, работая через сеть британских компаний. По данным исследовательской компании ArtTactic, продажа работ Бэнкси на вторичном рынке с 2015 г. принесла около $250 млн. Источники агентства заявили, что Бэнкси помимо официальных продаж проводит частные сделки для VIP-коллекционеров, которые «могут приносить ему миллионы долларов».