Главная / Стиль жизни /

Журналисты Reuters раскрыли личность художника Бэнкси

Он использовал самое популярное имя в Великобритании
Ведомости

Журналистам Reuters удалось раскрыть личность британского уличного художника Бэнкси. Его настоящее имя – Робин Ганнингем.

Это имя появлялось в статье Mail on Sunday о художнике в 2008 г., но после публикации материала «следы Ганнингема оборвались». Это имя больше не появлялось в британских государственных архивах. Позже выяснилось, что Ганнингем сменил имя на «одно из самых популярных имен среди британских мужчин» по данным компании GBG. Теперь его имя в документах – Дэвид Джонс.

Узнать личность художника агентству удалось благодаря его поездке на Украину в октябре 2022 г., где он создал одну из своих работ. Тогда он посетил страну вместе с фотографом-документалистом Джайлсом Дьюли и сооснователем группы Massive Attack и художником Робертом Дель Ная. Прежде фанаты считали, что за образом Бэнкси скрывался именно Дель Ная.

«В день, когда Дулей и Дель Ная въехали на Украину, границу в том же месте пересек некий “Дэвид Джонс”. Источник также сообщил нам дату рождения, указанную в паспорте Джонса. Она совпадала с датой рождения Робина Ганнингема», – говорится в расследовании.

Reuters пишет, что Бэнкси построил бизнес-империю, работая через сеть британских компаний. По данным исследовательской компании ArtTactic, продажа работ Бэнкси на вторичном рынке с 2015 г. принесла около $250 млн. Источники агентства заявили, что Бэнкси помимо официальных продаж проводит частные сделки для VIP-коллекционеров, которые «могут приносить ему миллионы долларов».

11 августа на полицейской будке в Лондоне появились новые граффити уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси, – «аквариум». Это его седьмая анималистическая работа за неделю. Как минимум три рисунка уже испорчены, пишет BBC: спутниковая тарелка и рекламный щит, на которых были нанесены силуэты волка и кота, демонтированы, а изображение слонов – закрашено.
11 августа на полицейской будке в Лондоне появились новые граффити уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси, – «аквариум». Это его седьмая анималистическая работа за неделю. Как минимум три рисунка уже испорчены, пишет BBC: спутниковая тарелка и рекламный щит, на которых были нанесены силуэты волка и кота, демонтированы, а изображение слонов – закрашено.

