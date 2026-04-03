Cosmoscow назвала даты проведения ярмарки искусства
Ярмарка искусства Cosmoscow назвала даты 14-го выпуска – он пройдет с 4 по 6 сентября этого года. Об этом «Ведомостям» сообщили организаторы.
Как и в прошлом году, событие состоится на двух этажах выставочного пространства «Тимирязев центра» на севере Москвы. Превью ярмарки для коллекционеров и арт-сообщества состоится 3 сентября. Онлайн-версия ярмарки пройдет на платформе ТЕО by Cosmoscow.
Также объявлены даты ярмарки «Обертон» – она состоится в «Тон-центре» возле площади Трех вокзалов с 4 по 6 декабря. Ярмарка молодого современного искусства blazar провела сбор заявок на участие в седьмом выпуске. Результаты и даты ярмарки пока не объявлены.
9 апреля фонд поддержки современного искусства Cosmoscow откроет в «Елисеевском» на Тверской улице предаукционную выставку «Архитектура мечты». В экспозицию войдут 27 лотов, включая 24 работы российских авторов и еще три – произведения зарубежных художников. Событие приурочено к 13-ому Благотворительному аукциону Cosmoscow, который пройдет 13 апреля 2026 г.
Для аукциона были выбраны работы из галерей Anna Nova Gallery, Ruarts, pop/off/art, Pennlab.