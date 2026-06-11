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Главная / Стиль жизни /

Елена Булукова покинула должность гендиректора МХАТ имени Горького

Этот пост заняла Лариса Вильясте
Ведомости

Заслуженный деятель искусств РФ Елена Булукова покинула пост генерального директора МХАТ имени Горького. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Известия» со ссылкой на свой источник сообщили, что никаких официальных объявлений и сборов труппы не было. По данным газеты, новым гендиректором учреждения стала директор Московского Губернского театра Лариса Вильясте. Она заключила договор 9 июня, при этом «уже несколько месяцев ведет дела МХАТа».

Булукова была назначена гендиректором МХАТа в октябре 2025 г. Во главе театра она сменила Владимира Кехмана, который был уволен 29 сентября. До этого, с 2021 г., Булукова была директором Центрального театра кукол имени Образцова.

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