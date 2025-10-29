Елена Булукова назначена новым директором МХАТ имени Горького
Елена Булукова назначена новым директором Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры РФ.
Во главе театра она сменила Владимира Кехмана, который был уволен 29 сентября.
Булукова с 2021 г. была директором Центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Также она является мастером продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) и лауреатом премии правительства РФ в области культуры.
В отношении Кехмана, который также был художественным руководителем петербургского Михайловского театра, летом 2025 г. было возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.