ТАСС: гендиректор МХАТ Кехман уволен

9 июля сотрудники Следственного комитета (СК) провели обыски по месту жительства Кехмана. Оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 160 УК РФ) и связаны с контрактами по реконструкции сцены МХАТа на Тверском бульваре. СК предъявил Кехману обвинение в особо крупной растрате. После допроса следствие отпустило его под подписку о невыезде. По инкриминируемой ему ч. 4 ст. 160 УК предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.