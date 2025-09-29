ТАСС: гендиректор МХАТ Кехман уволен
Генеральный директор МХАТ им. Максима Горького Владимир Кехман снят со своей должности, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
9 июля сотрудники Следственного комитета (СК) провели обыски по месту жительства Кехмана. Оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 160 УК РФ) и связаны с контрактами по реконструкции сцены МХАТа на Тверском бульваре. СК предъявил Кехману обвинение в особо крупной растрате. После допроса следствие отпустило его под подписку о невыезде. По инкриминируемой ему ч. 4 ст. 160 УК предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
По данным ТАСС, у Кехмана есть задолженность по неоплаченным кредитам, превышающая 17,8 млрд руб. В отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств, из которых шесть касаются задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки) и два – по исполнительному делу.