«Банановый король» и театральный деятель: чем известен Владимир Кехман

«Банановый король» и театральный деятель: чем известен Владимир КехманОн уволен с поста гендиректора МХАТа
29 сентября Министерство культуры РФ освободило бизнесмена и театрального деятеля Владимира Кехмана от должности генерального директора МХАТа имени М. Горького, сообщил ТАСС со ссылкой на документ. Ранее он стал фигурантом уголовного дела о растрате при реконструкции старой сцены театра. Что известно о Кехмане – в справке «Ведомостей».
Образование
Владимир Абрамович Кехман родился 9 февраля 1968 г. в Куйбышеве (сейчас – Самара). В 1989 г. окончил факультет иностранных языков Куйбышевского государственного педагогического института (сейчас – Самарский государственный социально-педагогический университет), а в 2009 г. – продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. В 2019 г. был зачислен в ассистентуру ГИТИСа, после двухгодичного курса выпустился с квалификацией «преподаватель творческих дисциплин в высшей школе и режиссер музыкального театра».
Предпринимательская деятельность
В середине 1980-х, во время учебы в пединституте, подрабатывал охранником на заводе, а также занимался торговлей сигаретами, кофе и сахаром.
В начале 1990-х начал сотрудничать с будущим основателем телекоммуникационной компании «Скартел» (работающей под брендом Yota) Сергеем Адоньевым, который импортировал сахар через компанию MCW Enterprises. В 1991 г. Кехман возглавил брокерскую компанию «Град», а затем занял должность заместителя директора самарского объединения «Росоптпродторг», которым в то время руководил Михаил Городнов.
В 1993 г. переехал в Санкт-Петербург.
После повышения импортных пошлин на сахар в 1994 г. Кехман и Адоньев переключились на бананы, создав совместный проект с основателем концерна «Олби» Олегом Бойко – компанию «Олби джаз».
В этот период, как писали «Ведомости», Кехман также сотрудничал с Шабтаем Калмановичем в рамках проекта по строительству торгового комплекса в Санкт-Петербурге. В 1994 г. Калманович зарегистрировал фирму «Лиат-дикси», где 67% акций принадлежали ему, а остальные 33% поочередно оформлялись на Кехмана и бухгалтера Калмановича. Спустя семь лет компания сменила название на «Доринду», став основой для будущей сети гипермаркетов «О’кей».
После закрытия «Олби джаз» в 1995 г. Кехман и Адоньев основали Joint Fruit Company (JFC), занимавшуюся импортом бананов в Россию. Через пять лет Адоньев продал свою долю в компании партнеру.
К 2003 г. JFC контролировала около трети российского рынка импорта бананов с оборотом $200 млн, а через пять лет этот показатель достиг $700 млн. Кехман владел плантациями в Эквадоре и Коста-Рике.
В 2010-х у компании начались финансовые трудности: из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке сорвались поставки, возникли проблемы с кредитами, а Высокий суд Лондона обязал фирму выплатить $16,5 млн за расторжение контракта с перевозчиком Star Reefers. В 2012 г. Кехман был признан банкротом в Великобритании.
В 2012 г. Кехман, а также бывшие топ-менеджеры JFC Андрей Афанасьев
В 2015 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал группу JFC банкротом. Сам Кехман, выступавший поручителем по займам, был признан банкротом в 2016 г. по иску Сбербанка. На тот момент сумма требований кредиторов превышала 9 млрд руб.
Работа в театрах
В 2007 г. Кехман был назначен генеральным директором Санкт-Петербургского академического театра оперы и балета им. Мусоргского, вернув ему историческое название – Михайловский театр. В 2015 г. он стал его художественным руководителем. В 2008 г. сыграл на сцене театра роль Принца Лимона в балете «Чиполлино».
По руководством Кехмана в Михайловском театре были проведены ремонт и реконструкция здания. Гендиректор создал попечительский совет, привлек спонсорские и меценатские средства, обновил репертуар, а также пригласил на руководящие должности известных зарубежных и российских театральных деятелей.
Параллельно в 2015 г. он занял пост генерального директора Новосибирского театра оперы и балета, где также провел реконструкцию. В 2016 г. Кехман был оштрафован на 100 000 руб. за нарушения при ремонте здания. Как поясняли в управлении по госохране объектов культурного наследия региона, часть работ была проведена без согласования. В 2017–2021 гг. Кехман был художественным руководителе этого театра.
В октябре 2021 г. Кехман стал директором МХАТа имени М. Горького. Под его руководством была проведена реконструкция здания и модернизация технической базы театра.
В 2021 г. в театре провели ревизию материальных ценностей, в результате которой обнаружилась финансовая недостача около $4,2 млн. В результате Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно по уголовному делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере.
Летом 2025 г. Кехмана обвинили в растрате при реконструкции старой сцены МХАТа и возбудили против него дело о получении взятки в виде «мерседеса» от гендиректора компании-подрядчика театра.
Сообщалось, что у Кехмана имеется задолженность по неоплаченным кредитам, превышающая 17,8 млрд руб.
Награды и личная жизнь
Кехман награжден двумя Почетными грамотами правительства РФ (2011, 2024), удостоен орденов преподобного Сергия Радонежского III степени (2001), святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2003), святого преподобного Серафима Саровского III степени (2006), святого Равноапостольного Князя Владимира III степени (2007), святого Макария, митрополита Московского, III степени (2009). Имеет нагрудный знак «За вклад в российскую культуру» (2018).
Был женат дважды. Первой супругой стала Татьяна Литвинова, занимавшая руководящую должность в его фруктовой компании. В браке, который завершился разводом в 2015 г., родились трое детей. В 2016 г. он женился на светской львице Иде Лоло (Валеевой). У пары двое детей.