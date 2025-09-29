«Банановый король» и театральный деятель: чем известен Владимир Кехман

Параллельно в 2015 г. он занял пост генерального директора Новосибирского театра оперы и балета, где также провел реконструкцию. В 2016 г. Кехман был оштрафован на 100 000 руб. за нарушения при ремонте здания. Как поясняли в управлении по госохране объектов культурного наследия региона, часть работ была проведена без согласования. В 2017–2021 гг. Кехман был художественным руководителе этого театра.