ТАСС: директору МХАТа Кехману предъявлено обвинение в растрате

10 июля стало известно, что после допроса Кехман был отпущен. Однако появились дополнительные данные о его крупных кредитах. Сообщалось, что у директора МХАТ имеется задолженность по неоплаченным кредитам, превышающая 17,8 млрд руб. В отношении него открыто восемь исполнительных производств, шесть из которых связаны с кредитными платежами (исключая ипотеку), а еще два – с другими исполнительными делами.