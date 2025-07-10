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ТАСС: директору МХАТа Кехману предъявлено обвинение в растрате

Ведомости

Директору Московского художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ) Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении.

«Он не арестован, отпустили под подписку о невыезде», – пояснил собеседник агентства.

9 июля сотрудники Следственного комитета провели обыски по месту жительства Кехмана. По данным СМИ, оперативные мероприятия начались сразу после его возвращения из-за границы. Обыски связаны с уголовным делом о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дело касается контрактов на реконструкцию старой сцены МХАТ, завершение которой запланировано на октябрь 2025 г.

По информации «Известий», уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ.

10 июля стало известно, что после допроса Кехман был отпущен. Однако появились дополнительные данные о его крупных кредитах. Сообщалось, что у директора МХАТ имеется задолженность по неоплаченным кредитам, превышающая 17,8 млрд руб. В отношении него открыто восемь исполнительных производств, шесть из которых связаны с кредитными платежами (исключая ипотеку), а еще два – с другими исполнительными делами.

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