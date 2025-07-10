ТАСС: директор МХАТ Кельман задолжал по кредитам 17,8 млрд рублей

9 июля сотрудники Следственного комитета (СК) провели обыски по месту жительства Кехмана. «Фонтанка» писала, что обыск был проведен сразу после возвращения Кехмана из-за границы. Оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 160 УК РФ) и связаны с контрактами по реконструкции старой сцены театра. Их должны закончить в октябре 2025 г. По данным «Известий», уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ. Собеседник издания уточнял, что Кехман не задержан, а приглашен в ведомство как свидетель. По делу проходят несколько неустановленных лиц.