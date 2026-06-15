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Главная / Стиль жизни /

Умерла звезда сериала «Альф» Энн Шедин

Ведомости
Alien Productions
Alien Productions

Актриса Энн Шедин, известная по роли Кейт Таннер – матери семейства в популярном ситкоме конца 1980-х «Альф» (ALF), скончалась в возрасте 77 лет. О ее смерти было объявлено на официальной странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Причина смерти не раскрывается.

Шедин родилась 8 января 1949 г. и выросла на ферме в Орегоне. Она начала играть еще в шесть лет, а профессиональная карьера поначалу складывалась тяжело: будущей звезде пришлось работать продавщицей и моделью обуви, прежде чем она получила контракт с Universal. Именно роль в ситкоме об инопланетянине Альфе принесла ей всенародную любовь.

Ситком «Альф» выходил на NBC с сентября 1986 по март 1990 гг. Сюжет строился вокруг инопланетянина, космический корабль которого терпит крушение в гараже калифорнийской семьи Таннер. Шоу породило несколько спин-оффов, включая мультсериал. Позже Шедин признавалась, что съемки в «Альфе» были «техническим кошмаром»: из-за работы с куклой инопланетянина получасовой эпизод снимали по 20–25 часов, а коллектив она называла большой неблагополучной семьей.

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