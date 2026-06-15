Умерла звезда сериала «Альф» Энн Шедин

Шедин родилась 8 января 1949 г. и выросла на ферме в Орегоне. Она начала играть еще в шесть лет, а профессиональная карьера поначалу складывалась тяжело: будущей звезде пришлось работать продавщицей и моделью обуви, прежде чем она получила контракт с Universal. Именно роль в ситкоме об инопланетянине Альфе принесла ей всенародную любовь.