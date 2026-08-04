Теннисистка Лютова поднялась на 126 место в рейтинге WTA после победы в Мемфисе

Россиянка стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х гг., завоевавшей титул WTA, а также самой молодой победительницей турнира WTA с 2019-го: тогда американка Кори Гауфф в возрасте 15 лет выиграла ивент в австрийском Линце. За победу Лютова получит $37 390.



Теннистска несколько лет живет в США и тренируется в академии Виталия Горина.