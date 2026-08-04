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Теннисистка Лютова поднялась на 126 место в рейтинге WTA после победы в Мемфисе

Ведомости

Российская теннисистка Кристина Лютова после победы на турнире WTA в американском Мемфисе поднялась на 126-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

До начала турнира 16-летняя спортсменка занимала 229-ю строчку мирового рейтинга. После победы ее актив увеличился до 604 очков.

Турнир в Мемфисе стал для Лютовой первым в основной сетке соревнований WTA. В текущем сезоне россиянка также выиграла три турнира ITF.

Россиянка стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х гг., завоевавшей титул WTA, а также самой молодой победительницей турнира WTA с 2019-го: тогда американка Кори Гауфф в возрасте 15 лет выиграла ивент в австрийском Линце. За победу Лютова получит $37 390.

Теннистска несколько лет живет в США и тренируется в академии Виталия Горина.

Лидером мирового рейтинга остается белорусская теннисистка Арина Соболенко (8550 очков). Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина (8056), третье – американка Джессика Пегула (6625). Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, которая с 5293 очками располагается на пятой позиции.

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