Российские синхронистки выиграли золото в групповой программе

Для российских синхронисток это стало вторым золотом. 3 августа они завоевали золото в произвольной программе команд. В этой дисциплине Россия набрала 285,0346 балла. На втором месте оказалась сборная Испании с результатом 282,3541 балла, бронза досталась команде Италии (256,1558 балла).