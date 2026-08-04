Российские синхронистки выиграли золото в групповой программе
Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, сообщают «РИА Новости».
Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 303,2467 балла. Второе место заняла команда из Испании (296,4299), третье – из Италии (284,6725).
Для российских синхронисток это стало вторым золотом. 3 августа они завоевали золото в произвольной программе команд. В этой дисциплине Россия набрала 285,0346 балла. На втором месте оказалась сборная Испании с результатом 282,3541 балла, бронза досталась команде Италии (256,1558 балла).
Чемпионат Европы проходит с 31 июля по 16 августа. Сборная России выступает в нейтральном статусе. Всего Россия завоевала восемь медалей: одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые.
31 июля российские прыгуны в воду стали серебряными призерами. Они набрали 385,80 балла. Первое место заняла Италия (410,60 балла), третье – Украина (368,20 балла).