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Российские прыгуны в воду завоевали серебро чемпионата Европы

Ведомости

Российские прыгуны в воду стали серебряными призерами командных соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

За российскую команду выступили Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Они набрали 385,80 балла. Победу одержала команда Италии с результатом 410,60 балла, бронзовые медали завоевали спортсмены Украины (368,20).

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В мае Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) сообщала, что полноценное возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами ожидается не ранее 1 сентября 2026 г.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил ограничения в отношении российских спортсменов. После этого ряд международных федераций начал возвращать российских атлетов к участию в соревнованиях. Так, санкции сняли Международный союз современного пятиборья, Международная федерация волейбола и Всемирная федерация армрестлинга.

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