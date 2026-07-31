Российские прыгуны в воду завоевали серебро чемпионата Европы

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В мае Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) сообщала, что полноценное возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами ожидается не ранее 1 сентября 2026 г.