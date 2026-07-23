Дегтярев: главное – оставаться частью международного олимпийского движения
Сейчас для России главное – это оставаться частью международного олимпийского и спортивного движения. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Это аксиома, никаких суррогатов, альтернативных соревнований и прочей ерунды мы делать не будем», – сказал Дегтярев.
По его словам, России также не следует отвечать бойкотами на ограничения со стороны отдельных западных стран. «Ведь кроме ущерба, сломанных карьер и испорченной репутации эти бойкоты ни к чему другому не приводят», – заявил министр.
7 июля сообщалось, что Международный олимпийский комитет временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России, которое действовало с 12 октября 2023 г. При этом МОК заявил, что продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право принять дополнительные решения при необходимости.
9 июля Дегтярев сообщал, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) полностью снял санкции с российских спортсменов. Кроме того, по его словам, 8 июля Международная федерация волейбола допустила российские команды к международным соревнованиям, а 11 июля Федерация триатлона России сообщила, что серия Ironman разрешила участие российских и белорусских спортсменов во всех своих стартах.