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Главная / Общество /

Дегтярев: главное – оставаться частью международного олимпийского движения

Ведомости

Сейчас для России главное – это оставаться частью международного олимпийского и спортивного движения. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Это аксиома, никаких суррогатов, альтернативных соревнований и прочей ерунды мы делать не будем», – сказал Дегтярев.

По его словам, России также не следует отвечать бойкотами на ограничения со стороны отдельных западных стран. «Ведь кроме ущерба, сломанных карьер и испорченной репутации эти бойкоты ни к чему другому не приводят», – заявил министр.

МОК подтвердил позицию по допуску российских спортсменов

Политика / Международные отношения

7 июля сообщалось, что Международный олимпийский комитет временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России, которое действовало с 12 октября 2023 г. При этом МОК заявил, что продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право принять дополнительные решения при необходимости.

9 июля Дегтярев сообщал, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) полностью снял санкции с российских спортсменов. Кроме того, по его словам, 8 июля Международная федерация волейбола допустила российские команды к международным соревнованиям, а 11 июля Федерация триатлона России сообщила, что серия Ironman разрешила участие российских и белорусских спортсменов во всех своих стартах.

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