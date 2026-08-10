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Футбольные конфедерации потребовали проверки Инфантино из-за продажи прав на ЧМ

Ведомости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (АФК) выступили с требованием независимого аудита в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Поводом стало его предложение продать частным инвесторам долю в правах на проведение чемпионатов мира. Открытое обращение трех конфедераций опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Авторы письма призывали к тому, чтобы расследование вели исключительно независимые эксперты, не связанные с ФИФА. По их мнению, сама федерация не может быть объективной, поскольку напрямую заинтересована в исходе проверки.

В письме также указано, что ФИФА в своем заявлении по итогам экстренных переговоров в Марокко назвала ошибки в реализации проекта недопониманием. Но, по мнению авторов обращения, речь идет о принципиальном нарушении доверия между организациями.

Ранее, 6 августа, президент ФИФА извинился за допущенные ошибки в рамках проекта по коммерческим правам на ЧМ. По данным Sky News, ФИФА признала недочеты только после публичной огласки проекта FIFA Forward Enterprise, который предполагал частные инвестиции и продажу прав на ЧМ.

1 августа стало известно, что УЕФА больше не доверяет руководству ФИФА. В Европейском футбольном союзе подчеркнули, что Джанни Инфантино не выполнил предвыборных обещаний по обеспечению прозрачности деятельности организации.

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