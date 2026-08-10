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Россиянин Бородин выиграл золото чемпионата Европы по плаванию

Ведомости

Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Бородин преодолел дистанцию за 4 минуты 8,17 секунды. Серебряную медаль завоевал итальянец Альберто Раццетти, уступивший россиянину 2,23 секунды. Третьим стал британец Макс Личфилд с отставанием 3,41 секунды.

После победы Бородина на счету российских спортсменов стало 14 медалей чемпионата Европы – шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые.

6 августа российский прыгун в воду Руслан Терновой стал чемпионом Европы по водным видам спорта в дисциплине прыжков с 10-метровой вышки.

Российская команда выступает на турнире в нейтральном статусе. Для отечественных спортсменов это первое участие в чемпионате Европы по водным видам спорта с 2021 г. Континентальное первенство проходит в Париже и завершится 16 августа.

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