Трамп выступил против отставки главы ФИФА Инфантино

«ФИФА совершила бы ужасную ошибку, если бы по какой-либо причине вообще рассматривала возможность замены президента Джанни Инфантино. Он потрясающий, четыре раза подряд возглавлял самый успешный чемпионат мира за всю историю», – подчеркнул Трамп. Он также дополнил, что в случае если Инфантино решит уйти, ЧМ уже никогда не будет таким прибыльным и успешным.