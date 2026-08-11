Трамп выступил против отставки главы ФИФА Инфантино
Президент США Дональд Трамп поддержал главу ФИФА Джанни Инфантино и назвал его возможную отставку ужасной ошибкой. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
«ФИФА совершила бы ужасную ошибку, если бы по какой-либо причине вообще рассматривала возможность замены президента Джанни Инфантино. Он потрясающий, четыре раза подряд возглавлял самый успешный чемпионат мира за всю историю», – подчеркнул Трамп. Он также дополнил, что в случае если Инфантино решит уйти, ЧМ уже никогда не будет таким прибыльным и успешным.
Ранее, 10 августа, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (АФК) потребовали независимой проверки главы ФИФА Джанни Инфантино. Причиной послужило его предложение продать частным инвесторам долю прав на чемпионаты мира.
6 августа президент ФИФА принес извинения в связи с ошибками, допущенными в рамках проекта по коммерческим правам на ЧМ. По данным Sky News, признание недочетов со стороны ФИФА последовало лишь после того, как проект FIFA Forward Enterprise стал известен широкой публике.