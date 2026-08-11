Российский пловец занял второе место на стометровке на чемпионате Европы
Российский пловец Иван Кожакин занял второе место в заплыве на дистанцию 100 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, сообщили «РИА Новости».
Спортсмен проплыл дистацию за 58,68 секунды. Первое место занял итальянец Николо Мартиненги (58,58 сек.), третье – его соотечественник Симоне Черазуоло (58,9 сек.).
Медаль стала четвертой для российских пловцов на чемпионате Европы.
6 августа российский прыгун в воду Руслан Терновой стал чемпионом Европы по водным видам спорта в дисциплине прыжков с 10-метровой вышки. Он набрал 524,2 балла. Серебро завоевал спортсмен из Германии Джейджен Эйкерманн (513,05 балла), бронза досталась немцу Оле Реслеру (480,75 балла).
10 августа Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием. Он прошел дистанцию за 4 минуты 8,17 секунды. Второе место занял пловец из Италии, третье – спортсмен из Великобритании.