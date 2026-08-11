Российский пловец занял второе место на стометровке на чемпионате Европы

6 августа российский прыгун в воду Руслан Терновой стал чемпионом Европы по водным видам спорта в дисциплине прыжков с 10-метровой вышки. Он набрал 524,2 балла. Серебро завоевал спортсмен из Германии Джейджен Эйкерманн (513,05 балла), бронза досталась немцу Оле Реслеру (480,75 балла).