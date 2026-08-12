Российский синхронист завоевал золото на чемпионате Европы
Российский спортсмен Захар Трофимов стал победителем в сольной технической программе на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию на чемпионате Европы в Будапеште, сообщили «РИА Новости».
За свое выступление он заработал 241,2409 балла. Второе место занял спортсмен из Испании (240,5016 балла), на третьем месте оказался синхронист из Казахстана (238,5317 балла).
Для России это вторая медаль на проходящем первенстве.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 10 по 16 августа.
4 августа российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в группах в Париже. Второе место заняла команда из Испании, третье – из Италии.
11 августа россиянин Иван Кожакин занял второе место в заплыве на дистанцию 100 м брассом. Он проплыл дистанцию за 58,68 секунды. Первое место занял итальянец Николо Мартиненги (58,58 сек.), третье – его соотечественник Симоне Черазуоло (58,9 сек.).