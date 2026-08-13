Российские автогонщики смогут участвовать в соревнованиях под флагом РФ

В июле для российских спортсменов отменили ограничения на участие в соревнованиях под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), а Олимпийский комитет России временно восстановили в правах. При этом решение МОК связано с отзывом рекомендаций к международным федерациям об ограничениях в отношении спортсменов из РФ.