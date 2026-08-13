Российские автогонщики смогут участвовать в соревнованиях под флагом РФ
Всемирный совет по автоспорту (WMSC, руководящий орган Международной автомобильной федерации) снял запрет на выступление российских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном.
«WMSC решил пересмотреть чрезвычайные меры FIA и снять ограничения на участие российских и белорусских пилотов, национальных команд, отдельных участников соревнований и официальных лиц, а также ограничения, касающиеся демонстрации национальной символики, цветов, флагов и исполнения гимнов», – говорится в сообщении (цитата по «Чемпионату»).
В июле для российских спортсменов отменили ограничения на участие в соревнованиях под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), а Олимпийский комитет России временно восстановили в правах. При этом решение МОК связано с отзывом рекомендаций к международным федерациям об ограничениях в отношении спортсменов из РФ.
13 августа стало известно, что Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с российских спортсменов.